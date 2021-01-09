تكنولوجيا: ابل تقدم هواتف IPHONE 13 بتصميم أصغر في نتوء الكاميرة مع مستشعر TOF LIDAR

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشف تقرير جديد عن خطط ابل لإطلاق سلسلة iPhone 13 القادمة بتصميم أصغر في نتوء الكاميرة الأمامية مع مستشعر TOF LIDAR.

قدمت شركة ابل هواتف iPhone 12 Pro العام الماضي بمستشعر ToF LiDAR، حيث إقتصرت الميزة على إصدارات Pro من سلسلة Pro، واليوم تشير التوقعات إلى أن سلسلة iPhone 13 كاملة تضم هذا المستشعر.

بدأت شركة ابل في العمل على تطوير جيل جديد من هواتف الأيفون، حيث تتوالى التقارير والتسريبات التي تكشف عن مواصفات وتصميم سلسلة iPhone 13.

ولقد جاءت أحدث التقارير من الولايات المتحدة لتوضح خطط ابل لسلسلة iPhone 13، حيث كشف التقرير عن أن شركة II-VI ستتولى توريد شرائح VCSEL الخاصة بماسح ToF LiDAR، كما ستعمل ابل على زيادة طلبات التوريد لماسح ToF VCSEL خلال هذا العام.

وفي تقرير أخر من MacOtakara في اليابان، أُشير إلى أن ابل لن تتجه لتغيير تصميم سلسلة iPhone 13 الخارجي عن إصدارات هذا العام من سلسلة هواتف iPhone 12، إلا أن التغيير الأكبر في تصميم الجيل القادم من هواتف الأيفون سيأتي في النتوء العلوي للكاميرة الأمامية الذي سيظهر بحجم أصغر من إصدارات العام الماضي.

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