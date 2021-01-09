علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: تسريبات تكشف عن خليفة هاتف Nokia 6.2 من HMD

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Sultan Alqahtani 0 تبليغ

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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد ظهرت تسريبات مصورة لما يُعتقد أنه هاتف Nokia 6.3 أو Nokia 6.4، مما يمنحنا نظرة أفضل على هاتف HMD Global القادم.

وعلى ما يبدو، فإن هذا الإصدار الجديد يضم مستشعر لبصمة الأصبع من جانب الهاتف فوق زر الطاقة. ومن جدير بالذكر أن مستشعر البصمة بهاتف Nokia 6.2 كان مثبتًا بالخلف.

كما ظهر بالهاتف انه يضم نتوء يشبه قطرة المياه من أعلى الشاشة، بالإضافة إلى مقبس مخصص لسماعة الرأس، وإعداد كاميرا خلفي على شكل دائرة والذي يضم أربعة كاميرات من بينهم مستشعر مخصص للقطات الماكرو.

لا يوجد أي معلومات حاليًا عن سعر الهاتف ولكن صرح موقع GSMArena انه قد يكلف على الأرجح 249 يورو، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنه قبل شهر أبريل.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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