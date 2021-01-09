تكنولوجيا: وان بلس تستعد لإطلاق سوارة OnePlus Band في 11 من يناير #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت شركة وان بلس إعلان تشويقي على تويتر، كشفت من خلاله عن موعد الحدث القادم الذي يعقد في 11 من يناير للإعلان الرسمي عن سوارة OnePlus Band التي تنطلق بعمر شحن يصل إلى 14 يوم، ومستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم.

تستعد شركة وان بلس للتنافس في أسواق جديدة بعد توسع الشركة الأخير في سوق الهواتف المتوسطة، وأجهزة التلفاز، حيث تقدم خلال الفترة القادمة للأسواق ساعة ذكية وأيضاً سوارة OnePlus Band.

وينطلق حدث وان بلس القادم من السوق الهندي، حيث تأتي سوارة OnePlus Band لتنافس إصدارات شاومي من السوارات الذكية من سلسلة Mi التي تأتي بمواصفات جيدة مع مستوى تسعير معقول.

ولقد أكدت وان بلس في إعلانها التشويقي على أن سوارة OnePlus Band الذكية تأتي بمستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم، كما تخطط الشركة لبيع السوارة الذكية عبر موقع Amazon.in.

كما كشفت بعض التسريبات عن دعم سوارة OnePlus Band لميزة تتبع حالة المستخدم أثناء النوم، مع رصد معدل ضربات القلب في الوقت الفعلي، كما تدعم المستخدم في التحكم في تشغيل الموسيقى، إلى جانب ميزة مقاومة الماء والأتربة.

كما تدعم سوارة OnePlus Band الذكية ميزة متابعة نشاط المستخدم في عدد 13 نمط رياضي، والتي تشمل اليوغا، السباحة، ورياضية الكريكت، والركض، ورياضة الدراجات من بين أنماط رياضية أخرى، كما تستمر البطارية في السوارة الذكية بعمر شحن يصل إلى 14 يوم.

أيضاً من المتوقع وفقاً للتسريبات أن تأتي سوارة OnePlus Band بشاشة AMOLED بحجم 1.1 إنش، كما تنطلق للأسواق لاحقاً بسعر 35 دولار.

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