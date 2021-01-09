«هيئة الأرصاد الجوية» تحذر من طقس الأحد

الشارقة - اميمة ياسر - حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من طقس غد الأحد، على عدد من مناطق ومحافظات الجمهورية.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خفيفة على حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وشبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

كما توقعت الأرصاد، أن يكون طقس الغد، مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وتتكون الشبورة المائية صباحا، بينما يكون الطقس مائل للدفء على السواحل الشمالية والرياح معتدلة.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون الطقس غدا مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس دافئ على شمال الصعيد والرياح معتدلة، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويميل الطقس إلى الرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، بينما يكون شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد تكون كالتالي:

القاهرة 22 14

الإسكندرية 22 12

مطروح 21 10

أسوان 28 11