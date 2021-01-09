شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ارتفاع أسهم تسلا إلى 5.6% واقتراب قيمتها من نادى التريليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزت أسهم شركة Tesla Inc بما يصل إلى 5.6%، مما دفع القيمة السوقية لصانع السيارات الكهربائية إلى أكثر من 800 مليار دولار لأول مرة على الإطلاق وتقترب شيئًا فشيئًا من نادي التريليون دولار.

ونقلت وكالة رويترز عن بلومبيرج نيوز في وقت سابق الخميس الماضي، أن صعود تسلا ساعد الرئيس التنفيذي إيلون ماسك على تجاوز جيف بيزوس رئيس امازون ليصبح أغنى رجل في العالم.

وفي أعلى مستوى لجلسة اليوم، تساهم حصة ماسك البالغة 21% في شركة صناعة السيارات وفقًا لمجلة فوربس بأكثر من 170 مليار دولار في صافي ثروته، مما يقزم القيمة السوقية المجمعة لشركات السيارات الثلاث، جنرال موتورز وفورد موتور وفيات كرايسلر للسيارات.

وفي الجلسة السابقة ، تجاوزت القيمة السوقية لشركة تسلا 774 مليار دولار، مما يجعلها خامس أكبر شركة في وول ستريت، خلف شركة Alphabet Inc ، الشركة الأم لشركة Google ، وقبل شركة Facebook Inc.