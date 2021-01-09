شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مبيعات "هارى بوتر" وألبومات "مايكل بوبليه" تحدث نموا فى الشراء أونلاين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسهمت مبيعات روايات هارى بوتر الشهيرة، وألبومات مغنى الجاز الكندى "مايكل بوبليه" في زيادة المبيعات عبر الإنترنت فى سوق الكتب المستعملة والأقراص المدمجة فى زمن جائحة "كورونا" المستجد (كوفيد- 19).

وكشف خبراء التسويق عبر شبكة الإنترنت عن قفز مبيعات شركة "MusicMagpie"، كبرى شركات التوزيع عبر شبكة الإنترنت فى بريطانيا، بأكثر من 22% لتصل إلى ما يقرب من 120 دقيقة فى المملكة المتحدة العام الماضي، حيث شهدت مبيعات المؤلفات الروائية المستعملة أيضا إرتفاعا بنسبة 75%.

كما ارتفعت تكنولوجيا المستهلك، بما فى ذلك الهواتف الذكية وأجهزة الألعاب المستعملة، بمقدار الخمس.. ففى الأشهر الأخيرة من العام - في الإغلاق الثاني ومع اقتراب عيد الميلاد – هيمنت روايات "هاى بوتر" للكاتبة البريطانية "جى .كى.رولينج"، على مبيعات الكتب المستعملة.

وتصدر ألبوم "عيد الميلاد" للمغنى الكندى "مايكل بوبليه"، مبيعات الأقاص المدمجة مبيعات أجازة أس السنة.. كما شهدت مبيعات الألعاب الإلكترونية، وفى مقدمتها "بلاى ستيشن 4 أس"، وهاتف "أى فون-7" مبيعات الأجهزة الإلكترونية، بينما ارتفعت وسائط الأقراص، والتى تشمل الأقراص المضغوطة وأقراص (DVD)، بنسبة سجلت 9% تقريبا.