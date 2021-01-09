“وان بلس” تكشف موعد طرح أول سوار ذكي لها OnePlus Band

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 12:10 مساءً - منذ 16 دقيقة

وان بلس تطلق أول سوار ذكي لها

أعلنت شركة ”وان بلس“ الصينية عن طرح أول سوار ذكي لها في 11 من الشهر الجاري في الهند.

وقالت الشركة إن السوار الذكي OnePlus Band سيأتي مع مستشعر SpO2 لقياس نسبة الأكسجين في الدم.

ومن المقرر بيع السوار من خلال موقع أمازون عبر الإنترنت، حيث أنشأ عملاق التجارة الإلكترونية صفحة ترويجية على موقعه وكشف عن بعض الميزات الإضافية للجهاز القابل للارتداء، التي تشمل تتبع النوم ومراقبة معدل ضربات القلب والتحكم في الموسيقى ومقاومة الغبار والماء.

فضلا عن ذلك، يأتي OnePlus Band ببطارية تدوم 14 يوما ومستشعر SpO2 مع 13 وضعا للتمرين، بما في ذلك اليوغا والسباحة والكريكيت.

ويحتوي OnePlus Band على شاشة لمس AMOLED قياس 1.1 بوصة ومن المقرر أن يباع بسعر 35 دولارا في الهند.

ويمتلك الجهاز القابل للارتداء أيضا ميزة تتبع النوم بالإضافة إلى تتبع معدل ضربات القلب على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ومراقبة SpO2، و‏هي تقنية تستخدم لمعرفة نسبة تأكسد الدم بطريقة غير مباشرة، كما يقيس الجهاز عدد نبضات القلب.

وكان قد تم الترويج للسوار بأنه منافس لسلسلة Mi Band من ”شاومي“ الصينية الذي يباع بـ 40 دولارا.