تكنولوجيا: صور لهاتف Huawei P50 Pro تكشف عن التصميم #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر موقع Huawei Central بعض الصور للهاتف الذكي الرائد Huawei P50 Pro، وتعتبر هذه الصور مبنية على شائعات وتسريبات مختلفة.

يحتوي الهاتف الذكي على شاشة كبيرة منحنية من الجانبين، والتي تتضمن ثقب في منتصف الجزء العلوي من الشاشة للكاميرا الأمامية.

من الجانب الأيمن نجد أزرار التحكم بالصوت ومفتاح التشغيل. في حين من الأسفل، يوجد منفذ USB-C وفتحة بطاقة SIM والمكبرات الصوتية.

يضم الجزء الخلفي بالجهاز إعداد كاميرا رباعي والذي يشمل كاميرا بيريسكوب للتكبير البصري عالي الجودة.

ووفقًا للتقارير، سيصل Huawei P50 Pro بشاشة 6.6 بوصة، وستكون أبعاد الحافظة 159 × 73 ملم.

على أي حال، من المتوقع أن يصل الهاتف الذكي في شهر فبراير من هذا العام.

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