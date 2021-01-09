وصلت إلى 2 تحت الصفر .. تسجيل أقل درجة حرارة بالإمارات

الشارقة - اميمة ياسر - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن منطقة "ركنة" بمدينة العين في أبوظبي، سجّلت أقل درجة حرارة‬⁩ في الدولة صباح هذا اليوم، حيث وصلت إلى 2 درجة مئوية تحت الصفر، وذلك الساعة 05:15 صباحاً.

وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم السبت، صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، وبارد ليلاً، خاصة على المناطق الداخلية والجبلية، فيما تصبح الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تتراوح سرعتها من 15 كم/س إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الأحد سيستمر صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، وبارد ورطب ليلاً حتى صباح الاثنين على بعض المناطق خاصة الداخلية، فيما تبقى الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 15 كم/س إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يصبح خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يتعلق بطقس منتصف الأسبوع أفاد المركز بأن يوم الاثنين المقبل، سيشهد طقساً صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، وبارد ورطب ليلاً حتى صباح الثلاثاء على بعض المناطق خاصة الداخلية، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدريجياً على البحر، وتتراوح سرعتها من 15 كم/س إلى 25 كم/س، تصل إلى 40 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الموج يضطرب تدريجياً ليلً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.