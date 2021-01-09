Wi-Fi 6E .. الترقية الكبرى للشبكات اللاسلكية منذ عقود بدأت بالظهور

دبي - يزن راشد - تستعد الشبكات اللاسلكية للحصول على الترقية الكبرى منذ 20 عامًا من خلال معيار Wi-Fi 6E، بحيث يجب أن تكون الاتصالات أسرع وأكثر موثوقية بسببه.

ومن المفترض أن تأتي العديد من الهواتف الجديدة، والحواسيب المحمولة، وأجهزة التلفاز، وأجهزة التوجيه، هذا العام مع دعم للمعيار الجديد للشبكة اللاسلكية Wi-Fi 6E، الذي يشبه بشكل أساسي توسيع الاتصال اللاسلكي من طريق ذي مسارين إلى طريق ذي ثمانية مسارات.

وبدأ اتحاد Wi-Fi Alliance، الذي يشرف على الشبكة اللاسلكية، في التصديق على الموجة الأولى من المنتجات مع دعم Wi-Fi 6E.

ويجب أن تبدأ الهواتف والحواسيب الشخصية والحواسيب المحمولة المدعومة بالوصول إلى السوق في الأشهر الأولى من عام 2021، ومن المتوقع أن تصل أجهزة التلفاز وأجهزة الواقع الافتراضي المدعومة بحلول منتصف العام.

ومن المرجح أن يتم الإعلان عن بعض الأجهزة الأولى خلال الأسبوع المقبل، حيث تعاين الشركات المصنعة لأجهزة التوجيه ما سيصدر لهذا العام خلال فعاليات معرض CES.

وتخطط سامسونج أيضًا للإعلان عن هواتفها الرائدة التالية، سلسلة Galaxy S21، ومن المحتمل أن يدعم بعضها، إن لم يكن جميعها، Wi-Fi 6E بفضل معالج Snapdragon 888.

وبالنظر إلى أن الشريحة تتضمن دعمًا لهذا المعيار، فمن المفترض أن يتوفر Wi-Fi 6E في العديد من أفضل هواتف أندرويد لهذا العام.

ويعد معيار Wi-Fi 6E ترقية كبيرة لأنه يعتمد على توسع هائل في الموجات اللاسلكية المتاحة للأجهزة الاستهلاكية.

وفي شهر أبريل 2020، فتحت اللجنة الأمريكية الفيدرالية للاتصالات هذا النطاق الواسع الجديد من الطيف الترددي في الولايات المتحدة، لكن كانت هناك حاجة إلى أجهزة جديدة للاستفادة منه.

وبعد مرور عام تقريبًا، بدأنا برؤية أجهزة بهذه الإمكانات، وتعمل أجهزة الشبكة اللاسلكية الحالية عبر نطاقي 2.4 جيجاهرتز و 5 جيجاهرتز، ويضيف المعيار الجديد نطاقًا ثالثًا 6 جيجاهرتز، مما يضاعف الكمية الإجمالية للموجات المستخدمة للشبكة اللاسلكية النموذجية أربع مرات.

ومع ذلك، من المفترض أن يمضي بعض الوقت قبل أن يتم شحن معظم الأجهزة الجديدة بتقنية Wi-Fi 6E، إذ لا تدعم حتى الآن جميع الأجهزة الجديدة معيار Wi-Fi 6، الذي بدأ بالظهور منذ نحو عامين.

وهناك أيضًا عقبة أخرى هي الدعم من المنظمين في جميع أنحاء العالم، ووافقت الولايات المتحدة على استخدام الموجات بتردد 6 جيجاهرتز، إلا أن منظمي الاتصالات في البلدان الأخرى بحاجة إلى الموافقة على التردد أيضًا.

ويقول اتحاد Wi-Fi Alliance: إن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكوريا الجنوبية وتشيلي والإمارات العربية المتحدة أعطت الضوء الأخضر للسماح باستخدام 6 جيجاهرتز.