تويتر تحظر حساب دونالد ترامب بشكل دائم

دبي - يزن راشد - حظرت منصة تويتر حساب الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) بشكل دائم يوم أمس الجمعة، وذلك بعد أيام من اقتحام الحشد المؤيد لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

وقالت المنصة في After close review of recent Tweets from the @realDonaldTrump account and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of further incitement of violence.https://t.co/CBpE1I6j8Y — Twitter Safety (@TwitterSafety) January 8, 2021 يوم أمس الجمعة: بعد مراجعة دقيقة للتغريدات الأخيرة من حساب realDonaldTrump والسياق المحيط بها، قمنا بتعليق الحساب بشكل دائم بسبب خطر حدوث المزيد من التحريض على العنف.

ويأتي الحظر بعد أن حرض الرئيس مجموعة من الغوغاء على اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، مما أدى إلى تعطيل تصديق الكونجرس على (جو بايدن) بصفته الرئيس المنتخب.

وفرضت منصة تويتر في البداية حظرًا لمدة 12 ساعة على حساب ترامب بسبب الانتهاكات المتكررة والخطيرة لسياسة النزاهة المدنية بعد أن نشر رسائل تكرر الأكاذيب بأن الانتخابات سُرقت.

وقالت تويتر في ذلك الوقت: إنها ستحظر حساب ترامب بشكل دائم إذا استمر في انتهاك قواعدها، بما في ذلك تلك المتعلقة بالنزاهة المدنية أو التهديدات العنيفة.

وقالت تويتر في بيان يوم أمس الجمعة: إن ترامب نشر تغريدات جديدة منذ تعليق الحساب الأولي بسبب انتهاك القواعد، مما دفعها إلى تعليق الحساب بشكل دائم.

وأضافت المنصة في تدوينة: نظرًا للتوترات المستمرة في الولايات المتحدة، والارتفاع الطفيف في المحادثة العالمية فيما يتعلق بالأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول بالعنف في 6 يناير 2021، يجب قراءة هذه التغريدات في سياق الأحداث الأوسع في البلاد والطرق التي يمكن من خلالها وصول تصريحات الرئيس إلى الجماهير المختلفة، بما في ذلك التحريض على العنف، وكذلك في سياق نمط السلوك من هذا الحساب في الأسابيع الأخيرة.

وإذا حاول ترامب التحايل على هذا الحظر باستخدام حساب منفصل، فسيتم تعليق هذا الحساب بشكل دائم عند أول اكتشاف.

وفي حال جرى استخدام حساب حكومي، مثل POTUS، للتهرب من حظر حساب realDonaldTrump، فإن تويتر ستحاول تقييد استخدام الحساب، لكنها لن تعلقه ما لم يكن ذلك ضروريًا للحد من العنف في العالم الحقيقي.

وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، وقع أكثر من 300 موظف ضمن تويتر على عريضة داخلية تطالب بحظر ترامب نهائيًا بعد أحداث الشغب في 6 يناير في الكابيتول.

وحاول الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته التغريد من الحساب الرسمي POTUS المخصص لرئيس الولايات المتحدة الحالي، الذي سيتم تسليمه إلى جو بايدن في 20 يناير.

كما حاول ذلك من خلال التغريد من TeamTrump، وهو الحساب الرسمي لحملة ترامب، حيث ظلت الرسائل نشطة لبضع دقائق قبل تعليق الحساب بشكل دائم.