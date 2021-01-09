شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على ما قاله رئيس تويتر للموظفين قبل حظر حساب دونالد ترامب بشكل دائم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوقف تويتر حساب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهائيًا، وبينما تم تعليق حساب ترامب في البداية لمدة 12 ساعة ، مددت منصة التواصل الاجتماعي الحظر بشكل دائم، فيما ذكر تقرير صادر عن صحيفة واشنطن بوست أن أكثر من 300 موظف على تويتر حثوا الشركة على حظر ترامب بشكل دائم من المنصة.

وبحسب التقرير كتب الموظفين في الرسالة "يجب علينا فحص تواطؤ تويتر فيما وصفه الرئيس المنتخب بايدن بحق بالتمرد، هذه الأعمال تعرض للخطر رفاهية الولايات المتحدة وشركتنا وموظفينا "، فيما أرسل الرئيس التنفيذي لشركة تويتر :جاك دورسي" بريدًا إلى جميع الموظفين وأوضح أن الشركة بحاجة إلى كسب الثقة.

وكتب دورسي في بريده الإلكتروني: "من المهم أن نتبع مجموعة قواعد واضحة وعامّة يمكن أن تدوم لأبعد من لحظة واحدة"، "لماذا ا؟ من أجل كسب الثقة، أعلم أنه قد لا يشعر بهذه الطريقة الآن ".

وفي البريد قال دورسي أيضًا إن الأمر متروك للقادة المنتخبين للتحكم في الأضرار بعد حادثة الكابيتول، وقال: "لسنا الحكومة"، ويجب على المسؤولين المنتخبين لدينا القيام بالعمل لتصحيح هذا وتقريب البلاد، يتمحور دورنا حول نزاهة محادثة هذا العمل ، وبذل كل ما في وسعنا لتعزيز الخطاب الصحى، مع العلم أنه لن يتم قبوله دائمًا على المدى القصير، لكنه سيكون على المدى الطويل، أنا متأكد من ذلك".

وذكرت شبكة تويتر في بيان لموقع The Verge، "يشجع تويتر حوارًا مفتوحًا بين قيادتنا وموظفينا، ونرحب بموظفينا للتعبير عن أفكارهم ومخاوفهم بالطريقة التي تناسبهم"، وقد استخدم موظفو تويتر غرف Slack الواسعة للشركة أيضًا ، وفقًا لتقرير صادر عن The Verge، فيما كتب أحد الموظفين: "أشعر وكأننا انحنينا إلى الوراء لصياغة سياسات للسماح لترامب بالبقاء مستيقظًا وقول ما لديه".