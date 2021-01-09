أبل تحقق أرباحاً بـ64 مليار دولار رغم كورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 10:17 صباحاً - منذ 34 دقيقة

رغم أن عام 2020 كان عاما كارثياً على الاقتصاد العالمي بسب تفشي فيروس كورونا المستجد ، إلا أن أبل تعتبر من أكثر المستفيدين .

وحقق تطبيق متجر أبل الإلكتروني نجاحا كبيرا ، وذلك بعد ارتفاع أرباحه مقارنة بـ2019 بنسبة زيادة 28%.

ونقل موقع “زا فيرج” تقديرات الخبراء بوكالة CNBC الإخبارية الأمريكية، والذي أفاد بأن تطبيق متجر أبل الإلكتروني حقق أرباحا تقدر بـ64 مليار دولار على مدار العام.

وأفاد بأن التطبيق حقق ارتفاعا ملحوظا عن أرباحه خلال 2019، التي توقفت عند حد 50 مليار دولار، ويعني ذلك استمرار التطبيق في ارتفاع نسبة أرباحه للعام الثالث على التوالي.

حيث إن أرباحه في عام 2019 ارتفعت عما كانت عليه في عام 2018، بنسبة تصل لـ 3.1%.

وبناء على رأي الخبراء بـCNBC، يرجع هذا الفارق في معدل الأرباح، لاتجاه العالم لتطبيقات الواقع الافتراضي بكثافة خلال فترة الجائحة، واستعانة ملايين من مستخدمي المتجر الإلكتروني لآلاف التطبيقات التي ساعدتهم على اجتياز جائحة الفيروس المرعب كورونا وشهور الحجر الصحي.

متاجر مغلقة

كانت أبل قد أغلقت جميع متاجرها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية قرب أعياد الميلاد بسبب الارتفاع المثير للقلق لحالات كورونا في المستشفيات في الولاية.

قال متحدث باسم “أبل”: “نظرًا لظروف كوفيد-19 الحالية في بعض المجتمعات التي نخدمها، فإننا نغلق مؤقتًا المتاجر في هذه المناطق”، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

وأضاف: “نتخذ هذه الخطوة بحذر شديد، لأننا نراقب الموقف عن كثب ونتطلع إلى عودة فرقنا وعملائنا في أقرب وقت ممكن”.

وأوضح أن العملاء سيبقون قادرين على استلام الطلبات الحالية عبر الإنترنت وحضور المواعيد المجدولة للدعم الفني.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أغلقت شركة التكنولوجيا العملاقة متاجرها في لوس أنجلوس، حسبما ذكرت الصحيفة.