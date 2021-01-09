شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: تكلفة تصنيع أيفون 12 أعلى من تكلفة iPhone 11 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن شركة أبل أنفقت المزيد من الأموال في تصنيع هاتف iPhone 12 مقارنةً بـ iPhone 11، ووفقًا لتقرير صادر عن Counterpoint Research ، فإن صنع طراز iPhone 12 (128 جيجابايت) يكلف أبل ما يصل إلى 431 دولارًا ، وهو أعلى بنسبة 26٪ مقارنةً بـأيفون 11.

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فقال تقرير Counterpoint Research أنه "على الرغم من التوفير في التكاليف الذي يزيد عن 27 دولارًا بسبب تصميم التردد اللاسلكي المبسط ، إلا أن تكلفة مكونات المادة أو BoM للنموذج الفرعي 6 جيجاهرتز فقط للأسواق الخارجية لا تزال ترتفع بنسبة 18٪".

وفيما يتعلق بشرح أسباب زيادة أسعار المكونات، أوضح التقرير أنه في أيفون 12 تشكل مكونات أبل المصممة ذاتيًا بما في ذلك شريحة A14 bionic و PMIC و Audio و UWB أكثر من 16.7٪ من التكلفة الإجمالية لمكونات المادة، فيما يعد التحول من LCD إلى OLED في iPhone 12 قفزة كبيرة ، مما أدى إلى زيادة في التكلفة تزيد عن 23 دولارًا.

كما أن زيادات التكلفة مدفوعة أيضًا بالمكونات ذات الصلة بـ 5G ، حيث تساهم مكونات مثل مودم 5G وجهاز الإرسال والاستقبال ونظام الواجهة الأمامية للترددات اللاسلكية مجتمعة في زيادة قدرها 34 دولارًا.

وإلى جانب النطاق الأساسي SDX55M 5G ، اعتمدت أبل أيضًا على Qualcomm لأجهزة الإرسال والاستقبال ومكونات RF المنفصلة لكل من إصدارات sub-6GHz و mmWave، وأضافت: "بالنسبة لجهاز iPhone 12 ، ستكون Qualcomm ثاني أكبر مورد للمكونات الإلكترونية بعد Samsung Electronics".

ويُزعم أن جهاز أبل iPhone 12 مزود بمزيد من مكونات RF لدعم 5G، وقالت: "إلى جانب كوالكوم ، فإن الرابحين الرئيسيين الآخرين للمحتوى هم Skyworks و MURATA و Avago"، فيما ذكرت Counterpoint كذلك أن أبل تمكنت من تنويع مصادر التوريد الخاصة بها.

وبقدر ما يتعلق الأمر بالكاميرا ، يتم توفير المكونات إلى حد كبير بواسطة Sony و LG Innotek و Sharp، فيما تواصل NXP و Broadcom تقديم حلول للاتصال اللاسلكي والعرض / التحكم باللمس، بينما تهيمن Cirrus Logic و Goertek و Knowles و AAC على تصميم الصوت. TI و ST هما من الموردين الرئيسيين للطاقة والبطارية IC لإدارة الطاقة والبطاريات.