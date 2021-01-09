تكنولوجيا: Honor تستعد للإعلان الرسمي عن هواتف Honor V40 في حدث يعقد في 18 من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشرت Honor إعلان تشويقي على Weibo حددت من خلاله موعد مؤتمرها القادم في 18 من يناير، للإعلان عن سلسلة هواتف Honor V40.

شغلت سلسلة Honor V40 مجموعة من التسريبات خلال الفترة الماضية في ترقب لموعد إنطلاقها رسمياً، ولقد أكدت Honor بالفعل على موعد الحدث الذي يعقد لاحقاً هذا الشهر لإطلاق الإصدارات المميزة للشركة، حيث تقدم الشركة سلسلة Honor V40.

ولقد إستعرضت شركة Honor في إعلانها التشويقي لمحات من تصميم هاتف Honor V40 الذي يأتي بشاشة منحنية، مع قطع في الجانب الأيسر من الشاشة لكاميرة سيلفي مزدوجة.

أيضاً من المتوقع أن ينطلق هاتف Honor V40 بمعالج بديل لرقاقة Kirin 9000 المطورة من هواوي والتي تتميز بدقة تصنيع 5 نانومتر، حيث تشير التوقعات إلى أن هواتف Honor V40 تنطلق برقاقة MediaTek Dimensity 1000 Plus المميزة بدقة تصنيع 7 نانومتر.

من جانب أخر أشارت التسريبات إلى أن الإصدار الرئيسي من السلسلة Honor V40 يضم شاشة بحجم 6.72 إنش ومعدل تحديث 120Hz، كما يضم مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل، أيضاً من المقرر أن يدعم الهاتف شاحن بتقنية الشحن السريع بقدرة 66W، أو شاحن لاسلكي بقدرة 50W.

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