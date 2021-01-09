شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية مشاركة شاشة أيفون على كمبيوتر Mac والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجد عدة طرق مدمجة في منتجات أبل لمشاركة ما تشاهده أو تعمل عليه بسهولة من أيفون إلى Mac أو iPad، فيمكن أن يكون هذا مفيدًا إذا كنت ترغب في وضع ألبوم صور أو عرض تطبيق على جهاز الكمبيوتر الخاص بك، ويعمل بشكل جيد مع محتوى الفيديو الذي يتم الوصول إليه عبر تطبيقات أيفون.

وفقا لما ذكره موقع "business insider"، إذا كنت ترغب في استخدام تطبيق انستجرام للهاتف المحمول الخاص بك على جهاز Mac الخاص بشخص آخر، على سبيل المثال، يمكنك توصيل جهاز أيقون الخاص بك وعرض انستجرام مباشرة على جهاز الكمبيوتر.

ونظرًا لأن الاتصال داخل عائلة أبل كان أولوية تقريبًا منذ بداية وجود الشركة، يمكنك نسخ هاتفك إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك بسهولة باستخدام QuickTime ونظام التشغيل الافتراضي لجهاز أيفونالخاص بك.

كيفية عكس جهاز أيفون الخاص بك إلى جهاز Mac باستخدام QuickTime:

1. قم بتوصيل جهاز أيفون بجهاز Mac الخاص بك باستخدام كابل Lightning بـ USB.

2. افتح Quicktime على جهاز Mac الخاص بك.

3. اضغط فوق "ملف" في شريط القائمة أعلى الشاشة.

4. قم بالتمرير لأسفل إلى "تسجيل فيلم جديد".

5. بجانب زر التسجيل الأحمر (أسفل الوسط)، اضغط فوق السهم لأسفل، ويجب أن ترى اسم أيفون الخاص بك في هذه القائمة، إذا لم يكن موجودًا، فحاول فصل وإعادة توصيل جهاز أيفون الخاص بك.

6. اضغط على أيفون.

7. ينعكس هاتفك بالكامل على جهاز الكمبيوتر الخاص بك بالشكل الدقيق لشاشة أيفون.

وإذا قمت بالضغط على زر التسجيل الأحمر، يمكنك أيضًا تسجيل مقطع فيديو لشاشة iPhone.