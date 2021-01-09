شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مستخدمو أبل أنفقوا 540 مليون دولار على متجر "آب ستور" ليلة 1 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة آبل أن إنفاق المستخدمين على App Store شهد رقماً قياسياً جديداً في الأول من يناير، حيث تقول الشركة: "استهل العملاء عام 2021 من خلال وضع رقم قياسي جديد للإنفاق ليوم واحد يزيد عن 540 مليون دولار في يوم رأس السنة الجديدة"، حيث يتضمن الرقم كلاً من التطبيقات وخدمات الاشتراكات الرقمية التي تقدمها شركة أبل العملاقة.

وبحسب موقع TOI الهندى، فتقول شركة أبل إن عمل App Store خلال موسم العطلات، أي الأسبوع الأخير من عام 2020، بلغ 1.8 مليار دولار، وبلغ الإنفاق 1.42 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وقالت آبل إن Zoom و Disney + كانا من بين التطبيقات الشهيرة التي تم تنزيلها في عام 2020، و في فئة الألعاب، كان Amoung US و Roblox الأكثر شعبية بين المستخدمين.

وشددت الشركة على أهمية التطبيقات التي أصبحت على اتصال ببعضها البعض، خاصة في العام الماضي، وقالت "في عام لا مثيل له، أصبحت التطبيقات أكثر أهمية من أي وقت مضى، واكتشف المطورون طرقًا جديدة لإبقاء الأشخاص على اتصال، ومساعدتهم على التعلم والعمل من المنزل، والحفاظ على لياقتهم وبصحة جيدة، وتوفير الترفيه الذي تمس الحاجة إليه ".

في بيان صحفي، كشفت شركة أبل أن متجر App Store حقق أكثر من 200 مليار دولار منذ إطلاقه في عام 2008.