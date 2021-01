شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تضيف مميزات جديدة إلى خدمة مكالمات الفيديو Meet.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة جوجل العملاقة للبحث على الإنترنت خيارات جديدة لمستخدميها عند بدء مكالمة أو الانضمام إليها على Google Meet، حيث قالت جوجل في مشاركة مدونة حول تحديثات مساحة العمل: "نحن بصدد تغيير الخيارات للحصول على تجربة أكثر تخصيصًا عندما ينضم مستخدمو جوجل Workspace أو يبدأون اجتماعًا من meet.google.com".

والآن ، عندما ينقر المستخدمون على "اجتماع جديد" ، سيشاهدون الخيارات الثلاثة التالية:

- إنشاء اجتماع لوقت لاحق سيسمح لهم ذلك بإنشاء معلومات الانضمام لاجتماع جديد ، والتي يمكن حفظها لاستخدامها لاحقًا.

- ابدأ اجتماعًا فوريًا سيسمح لهم ذلك بالانضمام إلى اجتماع بنقرة واحدة ، دون الذهاب أولاً إلى غرفة الاجتماع الخضراء، وبمجرد دخول الاجتماع ، سيتمكن المستخدمون من إضافة آخرين أو نسخ معلومات الانضمام للمشاركة، لكن الجدير بالذكر أن استخدام هذا الخيار سيؤدي تلقائيًا إلى تشغيل الكاميرا والميكروفون إذا تم تحديد هذا الخيار.

- الجدول الزمني في تقويم جوجل سيؤدي هذا إلى فتح علامة تبويب جديدة مع التقويم لإنشاء حدث مع ملء تفاصيل مؤتمرات Meet تلقائيًا.

ويتم طرح هذه الخيارات الجديدة تلقائيًا ولا تتطلب أي تحكم إداري، ولا يوجد أيضًا إعداد للمستخدم النهائي لهذه الميزة، وقد صرحت جوجل بأن الإصدار السريع للميزة جاري وسيستغرق 15 يومًا للرؤية بدءًا من 7 يناير ويقال إن الإصدار المقرر سيبدأ في 21 يناير.

وستتوفر الخيارات الجديدة لعملاء جوجل Workspace Business Starter و Business Standard و Business Plus و Enterprise Essentials و Enterprise Standard و Enterprise Plus بالإضافة إلى عملاء G Suite Basic و Business و Education و Enterprise for Education و Nonprofits، وعلاوة على ذلك ، سيكون متاحًا أيضًا للمستخدمين الذين لديهم حسابات شخصية في جوجل.