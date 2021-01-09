تكنولوجيا: تقرير يشير إلى خطط سامسونج لإطلاق سلسلة Galaxy S21 لمنافذ البيع بدءاً من 29 من يناير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التقارير عن خطط سامسونج لإطلاق سلسلة هواتف Galaxy S21 المرتقبة إلى منافذ البيع في 29 من شهر يناير، كما تقدم سماعة Buds Pro اللاسلكية مع طلبات الحجز المسبق لهاتف Galaxy S21 Ultra.

ينطلق حدث سامسونج القادم في 14 من يناير لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Galaxy S21، مع سماعة Buds Pro اللاسلكية وأيضاً جهاز التعقب SmarTag، واليوم أوضحت أحدث التقارير موعد توفر الإصدارات الجديدة للبيع.

ولقد أوضح التقرير الذي نشر عبر WinFuture أن الفترة ما بين الإعلان الرسمي و29 من يناير ستتلقى سامسونج طلبات الحجز المسبق لهواتف Galaxy S21.

أيضاً من المقرر أن تقدم سامسونج سماعة Buds Pro اللاسلكية في عرض مجاني لطلبات الحجز المسبق لأعلى إصدار من السلسلة Galaxy S21 Ultra، بينما تتوفر سماعة Galaxy Buds Pro اللاسلكية للبيع بشكل منفصل بسعر 230 يورو عند إنطلاقها للبيع رسمياً.

من جانب أخر تقدم سامسونج سماعة Buds Live اللاسلكية في عرض مجاني لطلبات الحجز المسبق لهاتفي Galaxy S21، وGalaxy S21 Plus، وتباع سماعة Buds Live بشكل منفصل الآن بسعر 120 يورو.

أيضاً عند الطلب المسبق لهواتف Galaxy S21 سيتم دفع جهاز التعقب SmartTag بتقنية البلوتوث بشكل مجاني للطلبات، بينما يباع بشكل منفصل بسعر 30 يورو.

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