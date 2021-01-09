شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة تنزيل تطبيق Signal المشفر للدردشة..كيفية استخدامه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد تطبيق Signal من بين أكثر منصات المراسلة الفورية شيوعًا المتاحة اليوم، حيث يدعي تطبيق المراسلة أنه يقدم رسائل خاصة مع تشفير من طرف إلى طرف بالإضافة إلى ميزات عادية أخرى، كما يعد تطبيق المراسلة أيضًا بديلاً جيدًا لأولئك الذين لا يتفقون مع آخر تحديث لسياسة الخصوصية في واتس آب .

وبحسب موقع gadgetsnow الهندى، فيمكن للمستخدمين الذين يرغبون في الاستفادة من التطبيق ومعرفة كيفية البدء في استخدامه، اتباع الخطوات التالية:

كيفية تنزيل تطبيق Signal Private Messenger التطبيق متاح على أنظمة التشغيل Android و iOS، وبخلاف واتس آب ، يتوفر تطبيق Signal Private Messenger أيضًا على iPad، ويمكن للمستخدمين أيضًا تنزيل تطبيق Signal وتثبيته على أنظمة التشغيل Windows و Linux و Mac، تمامًا مثل واتس آب.

لاحظ أنه لاستخدام تطبيق Signal على هذه الأنظمة الأساسية ، يجب تثبيت تطبيق Signal على الهاتف الذكي.

لأجهزة الأندرويد:





كيفية إعداد تطبيق Signal Private Messenger كيفية إعداد تطبيق Signal Private Messenger 1. افتح تطبيق Signal على هاتفك الذكي واضغط على متابعة.

لنظام iOS:

2. إسمح بالأذونات اللازمة.

3. أدخل رقم الهاتف الذي تريد استخدامه لتطبيق Signal وتحقق منه.

4.بمجرد التحقق، أدخل اسمك وانقر فوق التالي لإنهاء الإعداد.

كيفية إرسال الرسائل باستخدام تطبيق Signal Private Messenger 1.في تطبيق Signal ، انقر على أيقونة "القلم" من الركن الأيمن السفلي.

2.حدد جهة اتصال، سيتم بعد ذلك فتح نافذة دردشة جديدة.

3.اكتب رسالتك واضغط على زر الإرسال.

كيفية إرسال الصور ومقاطع الفيديو باستخدام تطبيق Signal في أي نافذة دردشة ، اضغط على أيقونة "+"، هنا يمكنك الاختيار من المعرض و GIF والاتصال بالملف والموقع، اضغط على الخيار الصحيح ، حدد الملف أو الصورة أو الفيديو وأرسلها.