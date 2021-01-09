شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق..أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 و iPhone XS والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يعد هاتف iPhone XS من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمون بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة على الطريق نحو الجيل التالى من هواتف أبل المتطورة، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12:
الشاشة:
iPhone 12: شاشة 6.1 بوصة.
iPhone XS: شاشة 5.8 بوصة.
نوع الشاشة:
iPhone 12: شاشة OLED
iPhone XS: شاشة OLED
iPhone 12: بدقة 2532× 1170بيكسل.
iPhone XS: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.
iPhone 12: معالج A14 Bionic
iPhone XS: معالج Apple A12 Bionic
الذاكرة الداخلية:
iPhone 12: 64GB
iPhone XS: 256GB
نظام التشغيل:
iPhone 12: iOS (14.x)
iPhone XS: iOS (14.x)
iPhone 12: 2815 mAh
iPhone XS: 2659 mAh
iPhone 12: مزدوجة 12 ميجابكسل.
iPhone XS: مزدوجة 12 ميجابكسل.
Phone 12 mini: 12 ميجابكسل.
iPhone XS: 7 ميجابكسل.