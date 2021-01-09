شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق..أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 و iPhone XS والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد هاتف iPhone XS من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمون بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة على الطريق نحو الجيل التالى من هواتف أبل المتطورة، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12:





الشاشة: الشاشة: iPhone 12: شاشة 6.1 بوصة.

iPhone XS: شاشة 5.8 بوصة.





نوع الشاشة: نوع الشاشة: iPhone 12: شاشة OLED

iPhone XS: شاشة OLED

دقة الشاشة: iPhone 12: بدقة 2532× 1170بيكسل.

iPhone XS: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.

المعالج: iPhone 12: معالج A14 Bionic

iPhone XS: معالج Apple A12 Bionic





الذاكرة الداخلية: الذاكرة الداخلية: iPhone 12: 64GB

iPhone XS: 256GB





نظام التشغيل: نظام التشغيل: iPhone 12: iOS (14.x)

iPhone XS: iOS (14.x)

البطارية: iPhone 12: 2815 mAh

iPhone XS: 2659 mAh

الكاميرا الخلفية: iPhone 12: مزدوجة 12 ميجابكسل.

iPhone XS: مزدوجة 12 ميجابكسل.

الكاميرا الأمامية: Phone 12 mini: 12 ميجابكسل.

iPhone XS: 7 ميجابكسل.