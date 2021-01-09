علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: إيه الفرق..أبرز الاختلافات بين هاتفى iPhone 12 و iPhone XS

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القاهرة - سامية سيد - يعد هاتف iPhone XS من أبل واحدا من أبرز الهواتف التى تم إطلاقها، إذ تضمن مجموعة من التحسينات والترقيات التى كان المستخدمون بحاجة إليها منذ فترة طويلة، وكان بمثابة أول خطوة على الطريق نحو الجيل التالى من هواتف أبل المتطورة، لذا نعقد فيما يلى مقارنة بينه وبين هاتف الشركة الأحدث iPhone 12:



الشاشة:

iPhone 12:  شاشة 6.1 بوصة.

iPhone XS: شاشة 5.8 بوصة.

 



نوع الشاشة:

iPhone 12: شاشة OLED

iPhone XS: شاشة OLED

 

 

 

دقة الشاشة:

iPhone 12: بدقة 2532× 1170بيكسل.

iPhone XS: بدقة 2436 × 1125 بيكسل.

 

 

 

المعالج:

iPhone 12: معالج A14 Bionic

iPhone XS: معالج Apple A12 Bionic 

 



الذاكرة الداخلية:

iPhone 12: 64GB

iPhone XS: 256GB



نظام التشغيل:

iPhone 12: iOS (14.x)  

iPhone XS: iOS (14.x)   

 

 

 

البطارية:

iPhone 12: 2815 mAh

iPhone XS: 2659 mAh

 

 

 

الكاميرا الخلفية:

iPhone 12: مزدوجة 12 ميجابكسل.

iPhone XS:  مزدوجة 12 ميجابكسل.

 

  

الكاميرا الأمامية:

Phone 12 mini: 12 ميجابكسل.

iPhone XS: 7 ميجابكسل.

 

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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