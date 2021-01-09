تكنولوجيا: سوني تطلق أول مكبرات صوتية 360 درجة بسعر يبدأ من 359 يورو #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة سوني عن أول إصداراتها من المكبرات الصوتية 360 درجة، حيث ينطلق كلاً من SRS-RA5000، وSRS-RA3000 بخوارزمية سوني الجديدة وسعر يبدأ من 359 يورو.

تنطلق إصدارات سوني الجديدة من المكبرات الصوتية SRS-RA5000، وSRS-RA3000 مع تقنية 360 Reality الصوتية التي تدعم المستخدم بتجربة صوتية مكانية تحاكي البث الحي للموسيقى، مع دفع الموسيقى من إتجاهات مختلفة تحيط بالمستخدم.

ويأتي الإصدار الأعلى من المكبرات الصوتية الذي يعرف بعنوان SRS-RA5000 بعدد ثلاثة من المكبرات الصوتية في الجزء العلوي، كما يضم ثلاثة من المكبرات الصوتية الجانبية، إلى جانب مضخم صوتيات، كما يأتي بمعايير High-Resolution في الصوتيات.

بينما يأتي مكبر SRS-RA3000 الصوتي باثنان من المكبرات المميزة بترددات مرتفعة، مع اثنان من passive radiator، ومشغل كامل المدى.

أيضاً تأتي المكبرات الصوتية بميزة Auto Volume لضبط مستوى الصوتيات بشكل تلقائي وفقاً للمسارات التي يم تشغيلها، كما تدعم المكبرات الصوتية مساعد Alexa الرقمي من أمازون، وأيضاً مساعد جوجل الرقمي.

ومن المقرر أن يتوفر مكبر SRS-RA5000 الصوتي بسعر 599 يورو تقريباً، بينما ينطلق مكبر SRS-RA3000 الصوتي بسعر 359 يورو، على أن تنطلق المكبرات الصوتية للبيع في شهر فبراير.

المصدر

اعلان





