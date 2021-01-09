تكنولوجيا: Panasonic تطلق جهاز تلفاز JZ2000 بترقية لدعم أجهزة الألعاب الجديدة #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Panasonic جهاز تلفاز JZ2000 بشاشة OLED، مع ترقية خاصة لدعم أجهزة الألعاب الجديدة، ودعم الضبط بتقنية الذكاء الإصطناعي.

يتميز جهاز تلفاز JZ2000 بلوحات OLED، كما يدعم أجهزة PlayStation 5، وXbox Series X، ويضم معالج HCX Pro لتقنية الذكاء الإصطناعي، لتحسين جودة الصورة في الألعاب بشكل خاص.

كما يتميز جهاز تلفاز JZ2000 بدقة 4K، ويدعم إستجابة سريعة جداً بين أجهزة OLED التي قدمت حتى الآن، وذلك بفضل التخصيص الذي تقدمه Panasonic في جهاز التلفاز.

أيضاً تضم الشاشة نمط Game Extreme في إعدادات الألعاب، حيث يعمل هذا النمط على خفض تأخر الإستجابة، وتعزيز جودة الصورة، كما تدعم معدل تحديث متغير عبر HDMI 2.1.

ويمكن لجهاز التلفاز أن يقدم الدعم للمستخدمين مع أجهزة الحاسب، حيث يتصل بالأجهزة عبر منفذ HDMI، كما ترتكز الشاشة على تقنية الذكاء الإصطناعي لتحسين جودة الصورة.

وتدعم شريحة HCX Pro ضبط إعدادات الشاشة وفقاً للمحتوى الذي يعرض على الشاشة، حيث تعمل تقنية الذكاء الإصطناعي على ضبط الصورة والصوتيات.

وتؤكد Panasonic على أن شاشة JZ2000 تدعم تخصيص السطوع وأنماط تقنية HDR، مع تقنية Dolby Vision IQ، وHDR10 بلس تكيفية، كما يتضمن جهاز التلفاز بعض التحسينات في البرمجيات، والذاكرة العشوائية، ومن المقرر أن تتوفر أجهزة JZ2000 بحجم 55 و65 إنش.

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