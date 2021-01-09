تكنولوجيا: ASUS تكشف عن أول جهاز راوتر بتقنية WiFi 6E في العالم #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت ASUS النقاب عن أول أجهزة الراوتر المميزة بتقنية WiFi 6E، والذي ينطلق بعنوان ASUS ROG Rapture GT-AXE11000، وسعر 550 دولار.

بدأ صانعي الأجهزة في تبني الجيل الجديد من تقنية WiFi، حيث قدمت ASUS اليوم جهاز راوتر Rapture GT-AXE11000 الذي يدعم تقنية WiFi 6E 802.11ax، لدعم أسرع آداء في أجهزة الراوتر، كما يتوافق مع الإصدارات الحالية من الأجهزة الذكية المميزة بالمعايير السابقة لتقنية WiFi.

كما يتميز جهاز راوتر ROG Rapture GT-AXE11000 بدعم ثلاثة من الهوائيات، والتي تدعم سرعات WiFi بمجموع 11000 ميجابت في الثانية، والتي تشمل 1148 ميجابت في الثانية على نطاق 2.4 GHz، و4804 ميجابت في الثانية على نطاق 5 GHz، وأيضاً 4804 ميجابت في الثانية على نطاق 6 GHz.

ويمكن لجهاز الرواتر أن يصل بسرعة الإتصال إلى 2 جيجابت في الثانية، كما يتضمن الجهاز ذاكرة فلاشية بسعة 256 ميجابايت، وذاكرة عشوائية 1 جيجابايت رام في DDR3، مع ترددات تشغيل 2.4 GHz 5 ،GHz وأيضاً 6 GHz، ومن المقرر أن يتوفر ROG Rapture GT-AXE11000 في شهر يناير بسعر 550 دولار تقريباً.

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