تكنولوجيا: جهاز Nest Hub التالي من جوجل سيأتي برادار لتتبع النوم #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يدعي تقرير جديد أن جهاز Nest Hub القادم من جوجل سوف يستخدم رادار Soli لتتبع نوم المستخدم.

وتعتبر Soli تقنية رادار من جوجل تُستخدم لاكتشاف الإيماءات والتواجد البشري، تم تقديمها لأول مرة مع هاتف Pixel 4 عندما تم إطلاقه. tقد سمحت هذه التقنية للمستخدمين بأداء الإيماءات الأساسية، مثل تخطي الأغنية على سبيل المثال، ولكن بعد ذلك قررت الشركة أن Soli أكثر عملية في الأجهزة المنزلية الذكية بدلاً من الهواتف المحمولة.

ويعد استخدام Soli لأداء الإيماءات على شاشة ذكية أمر منطقي، فستتمكن من تشغيل الموسيقى وإيقافها والتنقل بين الشاشات والمزيد. ومع ذلك، فإننا لسنا متأكدين تمامًا من الطريقة التي سيتتبع بها رادار Soli نوم الشخص أو كيف سيتمكن المستخدم من استخدام هذه المعلومات.

ولكن على الأغلب ستكون قادرة على معرفة مقدار تحرك الشخص طوال الليل، مما يمنح المستخدمين فكرة عن مقدار تقلباتهم أثناء النوم.

ويتوقع المصدر أن حجم Nest Hub التالي سيتراوح بين 7 أو 10 بوصات. وبالنسبة لموعد الإطلاق، يدعي المصدر أنه سيصل عاجلاً أم آجلاً ولكن لم يتم توضيح أي تواريخ.

المصدر

اعلان





