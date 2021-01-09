شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسلا تقترح استخدام حلول بسيطة لمنافذ الإصلاح للتعامل مع سياراتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بينما تقود تسلا صناعة تكنولوجيا السيارات الكهربائية، تواصل الشركة مواجهة مشكلات الجودة مع سياراتها، وتكشف نشرة خدمة تسلا عن السبب، حيث إن نشرات الخدمة عبارة عن توصيات موثقة لإصلاح المركبات صادرة عن صانع السيارات، ويبدو أن الشركة المملوكة لإيلون ماسك لديها حل سهل لبعض المشكلات التي يحتمل أن تكون خطرة.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن الدليل، الذي شاركه المحلل الصناعي بوزي تاتيرفيك ، يخبر محلات الإصلاح باستخدام نوع معين من المطارق، مع الاحتراس من البراغي المفقودة، وتطبيق اللمسات على الطلاء الذي يتم إزالته أثناء الإصلاح.

ولعل التوصيات "مثيرة للقلق" لدرجة أن النشرات لفتت انتباه الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة، والتي جعلتها متاحة للجمهور، حيث إن إحدى المشكلات المخيفة، والتي تبدو شائعة، هي جوزة النايلون المفقودة والتي يجب أن تكون في ذراع التحكم العلوي للموديل Y، فبدون هذا المكون، يمكن أن تنزلق الوصلة الكروية، ويمكن أن ينفصل التعليق الأمامي أثناء تحرك السيارة.

تشتهر تسلا بأخطاء تصميماتها، ويتجه العديد من المالكين الجدد القيام للفحص الدقيق لحظة تسليم سيارتهم، للبحث عن الأجزاء المفقودة أو الطلاء المتشقق أو أعمال الهيكل غير الصحيحة.

تدرك الشركة أخطاءها الفادحة، ووضعت المشكلات الأكثر شيوعًا في نشرة الخدمة، لمساعدة ورش الإصلاح المتعاقدة على تصحيحها.

ومع ذلك، نظرًا لأن العديد من هذه المشكلات يحتمل أن تكون خطيرة، مع الافتقار إلى الأساليب لإصلاحها، قامت الإدارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTS) بفهرسة نشرات الخدمة للجمهور لمراجعتها.

وكان شارك أحد مستخدمي تويتر، أنه وجد ثلاثة مسامير تثبيت كانت مفقودة من الجزء الخلفي من Tesla، مما أدى إلى سقوط المصد أثناء تحرك السيارة، و أدى إلى تفاعل متسلسل ضخم مسببا للتلف.