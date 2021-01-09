بدءاً من منتصف الشهر.. سكان أمريكا الشمالية على موعد مع هاتف موتورلا الجديد”One 5G Ace “

كتبت أسماء لمنور في السبت 9 يناير 2021 01:12 صباحاً - منذ ساعة واحدة

أعلت موتورلا رسمياً عن أحدث إصدارتها من هواتف 5G المتوسطة Moto One 5G Ace، حيث انطلق الهاتف في أمريكا الشمالية بسعر 399 دولار.

يتميز هاتف Moto One 5G Ace بشاشة LCD بحجم 6.7 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما يتوسط الشاشة ثقب للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

كما تقدم موتورلا هاتف Moto One 5G Ace برقاقة معالج Snapdragon 750G، مع شريحة مودم Snapdragon X52 5G لدعم الإتصال بشبكات sub-6GHz 5G.

أيضاً يتوفر الهاتف بذاكرة عشوائية 4 أو 6 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

وتقدم موتورلا هاتف Moto One 5G Ace بكاميرة رئيسية بدقة 48 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 8 ميجا بيكسل، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل مع فلاش LED.

كما يأتي مستشعر البصمة في الجهة الخلفية من الهاتف مع شعار موتورلا، ويدعم الهاتف معايير IP52، كما يأتي بوزن 212 جرام.

وينطلق هاتف Moto One 5G Ace بنظام تشغيل Android 10، مع واجهة My UX، وبطارية بقدرة 5000 mAh، كما يدعم شاحن 15W، إلا أن صندوق الهاتف يضم شاحن بقدرة 10W فقط.

ويتوفر هاتف Moto One 5G Ace بدءاً من 14 من يناير الجاري في سوق الولايات المتحدة وكندا، على أن يتوفر بإختيار واحد باللون الفضي في البداية.