تكنولوجيا: Kensington تطلق قاعدة SD5700T Thunderbolt 4 بسعر 290 دولار #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت Kensington عن قاعدة SD5700T Thunderbolt 4 التي تتضمن مجموعة متنوعة من المنافذ المطلوبة من المستخدمين، والتي تنطلق بسعر 290 دولار تقريباً.

تنطلق قاعدة Kensington SD5700T بعدد 11 منفذ، مع قدرة على دفع طاقة بقدرة 90W، وسرعة في نقل البيانات تصل إلى 40 جيجابت في الثانية، كما تدعم إخراج محتوى بدقة 8K عند ومعدل 30 Hz، أو دعم إخراج اثنان بدقة 4K عند معدل 60 Hz.

تتوفر وحدة SD5700T على موقع الشركة الآن بسعر 290 دولار، حيث تجمع للمستخدمين مجموعة من المنافذ الي تحقق الإستفادة في توصيل مجموعة من الأجهزة الطرفية أو الشاشات في نفس الوقت.

وتنطلق أجهزة الحاسب المحمول الجديدة مع معايير Thunderbolt 4، ومجموعة متنوعة من المنافذ، كما تغيب بعض المنافذ عن الأجهزة الجديدة مع إتجاه الشركات لتطوير أجهزة مميزة بتصميم أنحف.

ولقد انطلق جهاز Dell XPS 13 على سبيل المثال باثنان من منافذ Thunderbolt 4 فقط، ومدخل للصوتيات، مع فتحة لبطاقة microSD، أيضاً من المقرر أن يتم شحن الجهاز عبر أحد المنافذ، لذا في حالة إستخدام شاشات خارجية، أو ملحقات سيحتاج المستخدم إلى وحدة خارجية بمجموعة من المنافذ.

تضم وحدة Kensington 5D5700T المنافذ التالية:

4 من منافذ Thunderbolt 4 بسرعة نقل بيانات 40 جيجابت في الثانية وقدرة على إخراج فيديو بدقة 4K

4 من منافذ USB-A، حيث يدعم أحدهم شحن one 5V / 1.5A مع ثلاثة من منافذ الجيل الثاني

منفذ Gigabit Ethernet

مدخل combo للصوتيات

فتحة لقاريء بطاقة UHS-II SD 4.0

قدرة على توصيل قدرة 90W للأجهزة.

تتميز وحدة SD5700T بوزن 0.435 كجم، كما تأتي بقياسات 7.68 في 2.95 في 1.18 إنش، ومن المقرر أن تتوفر الآن للحجز المسبق بينما يبدأ الشحن في الأسبوع الثاني من شهر يناير.

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