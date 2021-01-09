تكنولوجيا: Roku تسهل أمر إنشاء مكبرات صوت لاسلكية لأجهزة التلفاز الخاصة بها #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد توصلت شركة Roku إلى تصميم مرجعي لمكبر صوت يتصل لاسلكيًا بأجهزة التلفاز التي تعمل بنظام تشغيل Roku، والذي يمكن للشركات الأخرى استخدامه لصنع معدات Roku TV Ready الخاصة بها.

وهذا يعني أنك لن تكون بحاجة إلى HDMI أو حتى كابل ضوئي، والكابلات الوحيدة التي ستحتاجها هي كابلات الطاقة الخاصة بالتلفاز ومكبر الصوت.

وتقول الشركة إن التصميم المرجعي يستخدم تقنية الصوت اللاسلكي الخاصة بالشركة القائمة على شبكة Wi-Fi، والتي تستخدمها بالفعل مع مكبرات الصوت اللاسلكية الخاصة بـ Roku TV.

كما أن التصميم المرجعي يعتمد على ملفات الصوت المضغوطة عديمة الفقدان، لذلك نتوقع صوت عالي الجودة. وهو يوفر أيضًا تزامنًا قويًا للصوت/الفيديو، وبطبيعة الحال، يمكنك أيضًا إضافة مكبرات صوت Roku TV كقنوات خلفية مع أحد مكبرات الصوت اللاسلكية.

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