تكنولوجيا: Fiat Chrysler تستعد لعرض سيارة Jeep Wrangler 4xe بتقنية الواقع المعزز #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة Fiat Chrysler للكشف عن سيارة Jeep Wrangler 4xe من خلال عرض إفتراضي بتقنية الواقع المعزز خلال فعاليات CES 2021.

أدى إنتشار فيروس كورونا هذا العام أيضاً إلى تحول فعاليات معرض CES لشبكة الإنترنت، لذا تحولت أحد أبرز أقسام المعرض وهو القسم الخاص بالسيارات للكشف عن المنتجات والتقنيات الجديدة في عالم السيارات عبر عروض إفتراضية.

أيضاً من المقرر أن يتم إستعراض تفاصيل تصميم ومواصفات سيارة Jeep Wrangler 4xe عبر متحدث من Fiat Chrysler، كما يتاح إختيار جولة إفتراضية بتوجيه ذاتي.

ومن المقرر أن تقدم الشركة إستعراض لعدد 12 سيارة بعروض 3D، على أن تتضمن إستعراض لنموذج سيارة Jeep Grand Wagoneer التي أعلن عنها رسمياً في سبتمبر الماضي.

كما تخطط Fiat Chrysler لعرض مقاطع فيديو لمهندسي وصانعي السيارات في الشركة، لإستعراض الإمكانيات والتقنيات المقدمة في السيارات الجديدة.

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