تكنولوجيا: هيونداي تؤكد عن محادثاتها مع أبل لتطوير سيارة جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في الشهر الماضي، أفادت وكالة رويترز أن شركة أبل تبذل جهدها لإنتاج سيارة كهربائية ذاتية القيادة بحلول عام 2024 أو نحو ذلك ضمن مشروع Apple Project Titan، والآن هناك المزيد من الشائعات التي تشير إلى أن الشركة جادة جدًا بشأن هذا الأمر.

ففي وقت سابق من اليوم، وردت بعض التقارير من بلومبيرج، نقلاً عن موقع صحيفة الأخبار الاقتصادية الكورية Korea Economic Daily، حول محادثات جرت بين هيونداي وأبل بشأن تطوير سيارة جديدة.

ونقلت CNBC عن متحدث باسم هيونداي لم يذكر اسمه قائلاً: “نحن نتفهم أن أبل في نقاش مع مجموعة متنوعة من شركات صناعة السيارات العالمية، بما في ذلك Hyundai Motor. ونظرًا لأن المحادثات مازالت في مراحلها المبكرة، فلم يتم تقرير أي شيء”.

وعلى صعيدًا آخر، لم تعلق شركة أبل عن الأمر.

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