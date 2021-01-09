شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على أكثر 10 مقالات قراءة على ويكيبيديا خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان عام 2020 هو العام الذى سيطر فيه الوباء على عناوين الأخبار وأصبح أكبر نقطة نقاش فى جميع أنحاء العالم، وربما لم يكن مفاجئًا أنها كانت أيضًا المقالة الأكثر قراءة على ويكيبيديا.

وحصل فى عام 2020 أيضًا ولأول مرة "فى التاريخ (القصير) لهذه القائمة، أكثر من 50 مقالة على أكثر من 10 ملايين مشاهدة فريدة!"، كما أشارت ويكيبيديا، وشاركت المنصة قائمة بأفضل 50 مقالا ولكن هنا نقدم لك أفضل 10، بحسب موقع gadgetsnow الهندى كما يلى:





-جائحة كوفيد -19: 83.8 مليون مشاهدةليس من المستغرب رؤية الوباء يتصدر القائمة، فبحسب ويكيبيديا، وصل المقال إلى ذروته فى 12 مارس الماضى - بعد يوم من إعلان منظمة الصحة العالمية أنه جائحة - وشهد 83.8 مليون مشاهدة إجمالية.





دونالد ترامب: 57.06 مليون مشاهدةكان رئيس الولايات المتحدة المنتهية ولايته ثانى أكثر المقالات قراءة فى عام 2020، وبلغت ذروة نشر المقال فى 10 نوفمبر الماضى، وهو اليوم الذى بدأ فيه ترامب الحديث عن دعاوى قضائية تزعم تزوير الانتخابات.





الوفيات فى عام 2020: 43.56 مليون مشاهدةتسرد هذه الصفحة الوفيات البارزة، مرتبة حسب السنة، حيث شهد عام 2020 العديد من الوفيات أمثال كوبى براينت، جون لو كارى، روث بادر جينسبيرج، الممثلين إرفان خان، ريشى كابور من بين بعض الوفيات البارزة.





كمالا هاريس: 39.46 مليون مشاهدةنائب الرئيس المنتخب للولايات المتحدة كان موضوع اهتمام الملايين، حيث بلغت "شعبيتها" على ويكيبيديا ذروتها فى 8 نوفمبر الماضى - اليوم الذى فاز فيه الديمقراطيون بالانتخابات الرئاسية.





جو بايدن: 35.41 مليون مشاهدةكان جو بايدن، الذى سيؤدى اليمين كرئيس للولايات المتحدة يوم 20 يناير الماضى، خامس أكثر المقالات شعبية على ويكيبيديا.





فيروس كورونا : 33.67 مليون مشاهدةكان 27 يناير الماضى هو اليوم الذى بلغ فيه الفيروس التاجى ذروته على ويكيبيديا، حيث تتناول هذه الصفحة تفاصيل فيروس كورونا وكيفية تحوره وأشياء أخرى.





كوبى براينت: 33.29 مليون مشاهدةتوفى نجم لوس أنجلوس ليكرز السابق كوبى براينت بشكل مأساوى فى حادث تحطم مروحية، كانت ابنته المراهقة أيضًا على متن المروحية.





جائحة COVID-19 حسب البلد والإقليم: 29.63 مليون مشاهدةصفحة موضوع، وفقًا لـ Wikipedia، تستمر فى التصاعد من حيث المشاهدات، وتقدم المقالة لمحة عامة عن كيفية تأثير الوباء على مختلف البلدان.





إليزابيث الثانية: 26.48 مليون مشاهدةوصل المقال عن ملكة المملكة المتحدة ذروته فى 20 نوفمبر الماضى، كان هذا بعد وقت قصير من بث مسلسل تلفزيونى شهير عن العائلة المالكة البريطانية.





الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020: 25.76 مليون مشاهدةتم الحديث عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية هذا العام - ولا تزال - فى عام 2020 أكثر من أى عام آخر، حيث أن المقال عن الانتخابات يدور حول قائمة العشرة الأوائل.