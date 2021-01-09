شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح نسخة خاصة من سماعات AirPods Pro فى الصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت أبل إصدارًا خاصًا من AirPods Pro للصين والدول المجاورة مثل هونج كونج وتايوان وماليزيا وسنغافورة، ورغم أنه من ناحية المواصفات ، فإن AirPods Pro هي نفسها تمامًا، لكن فيما يتعلق بالشكل الخارجي، فإن أبل تقدم تصميم شعار جديدًا بمناسبة بداية العام القمري الجديد.

ووفقًا للتقاليد الصينية، يعد يوم 12 فبراير يومًا خاصًا حيث تنتهي سنة الجرذ ويبدأ عصر الثور، ومن أجل جعل هذا لا يُنسى ، تقدم الشركة تحولًا على شكل ثور لشعار أبل وخيار رمز تعبيري جديد للبقرة كنقش مجاني، فيما تحافظ أبل على السعر كما هو ولا تفرض رسومًا إضافية على هذا الإصدار الخاص.



سماعة AirPods Pro

ومع ذلك ، ستسمح أبل لكل مشترٍ فقط بطلب إصدارين خاصين من AirPods Pro من موقعها على الإنترنت، وكانت أبل أطلقت سماعة AirPods Pro في أكتوبر 2019، وهي متوافقة مع iPhone 8 والهواتف الذكية الأحدث ، و iPod Touch (الجيل السابع) وبعض أجهزة iPad اللوحية.

وتشمل القائمة iPad Pro مقاس 12.9 بوصة (الجيل الثاني أو أحدث) ، و iPad Pro مقاس 11 بوصة، و iPad Pro مقاس 10.5 بوصة، و iPad (الجيل الخامس أو أحدث) ، و iPad Air (الجيل الثالث) ، و iPad mini (الجيل الخامس).

وتأتي AirPods بتصميم داخل الأذن وتحمل عامل شكل جذع الميكروفون الممتد، وتمتلك مميزات إلغاء نشط للضوضاء و "وضع الشفافية" الخاص مع ميكروفون مواجه للخارج للسماح للمستخدمين بسماع الضوضاء القادمة من الخارج عند الحاجة.



سماعة AirPods Pro

وتأتي أبل AirPods Pro بثلاثة أحجام لأطراف السيليكون - كبير ومتوسط وصغير، فيما تعمل ميزة "مكافحة الضوضاء" من أبل على إزالة الضوضاء غير المرغوب فيها من داخل الأذن، وأيضًا ، يُزعم أن إلغاء الضوضاء النشط يمكن تعديله 200 مرة في الثانية للحصول على إخراج صوتي أفضل.