تكنولوجيا: موتورولا تعلن رسمياً عن هواتف G Stylus وG Power وأيضاً G Play المتوسطة #CES2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت موتورولا رسمياً عن جيل جديد من هواتف الشركة المتوسطة G Stylus وG Power وأيضاً G Play، على أن تبدأ شحن هاتف Play مباشرة، بينما تنطلق الإصدارات الأخرى خلال الأسابيع المقبلة للأسواق.

هاتف Moto G Stylus 2021

تقدم موتورولا هاتف Moto G Stylus للعام 2021 بحجم شاشة 6.8 إنش، ودقة عرض 1080 بيكسل، كما يأتي الهاتف مع قلم stylus، حيث يمكن النقر على الجزء العلوي من القلم لإخراجه من الجزء المخصص له داخل الهاتف.

كما يدعم هذا الإصدار رقاقة معالج Snapdragon 678، ونظام تشغيل Android 10، مع برامج مخصصة لقلم S، حيث ينطلق الهاتف بتطبيق Moto Note.

ويضم هاتف Moto G Stylus للعام 2021 ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر بطاقة microSD.

أيضاً يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، وشاحن 10W، كما يأتي الهاتف بمستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/1.7، مع مستشعر بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 118 درجة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل، وأخر لعمق التصوير بدقة 2 ميجا بيكسل، بينما تأتي كاميرة السيلفي في ثقب الشاشة بدقة 16 ميجا بيكسل.

وتدعم الكاميرة الرئيسي تسجيل فيديو بدقة 4K عند 30 إطار لكل ثانية، كما يدعم المستشعر المميز بزوايا عرض واسعة ومستشعر السيلفي تصوير hyperlapses، ويتميز تصميم الغطاء الخلفي للهاتف من البلاستيك، كما يضم مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Moto G Stylus للطب المسبق بدءاً من اليوم بسعر 300 دولار، بينما يبدأ شحن الهاتف في 13 من يناير.

هاتف Moto G Power 2021

ينطلق هاتف Moto G Power للعام 2021 بسعة أكبر للبطارية مقارنة بإصدار Stylus، كما تؤكد الشركة على أن البطارية المميزة بقدرة 5000 mAh تدعم المستخدم بعمر شحن يصل إلى 3 أيام، كما يدعم الهاتف شاحن 10W.

أيضاً يأتي هاتف Moto G Power للعام 2021 برقاقة معالج Snapdragon 662، مع إختيارين في الذاكرة العشوائية 3 أو 4 جيجا بايت رام، وأيضاً إختيارين في السعة التخزينية بين 32 أو 64 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر فتحة لبطاقة microSD.

ويأتي هذا الإصدار بدقة 720 بيكسل، مع مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميحا بيكسل، كما يدعم تسحيل فيديو بدقة 1080 بيكسل، أيضاً لا يتضمن هذا الإصدار كاميرة بزوايا عرض واسعة، إلا أنه يضم اثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف G Power للشحن بدءاً من 13 من شهر يناير الجاري، حيث تقدم موتورولا هذا الإصدار بسعر 250 دولار.

هاتف Moto G Play

يعد هاتف Moto G Play للعام 2021 أحد إصدارات موتورولا منخفضة التكلفة، حيث ينطلق بسعر 170 دولار، كما يتوفر الهاتف اليوم، ويأتي بشاشة IPS LCD بحجم 6.5 إنش مميزة بدقة 720 بيكسل، ونظام تشغيل Android 10.

أيضاً يدعم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 460، مع ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 32 جيجا بايت، كما يدعم التخزين الخارجي عبر فتحة microSD.

كما يضم هاتف Moto G Play للعام 2021 بطارية بقدرة 5000 mAh، مع شاحن 10W، ومنفذ USB C، ويضم مدخل 3.5 للسماعات.

ويأتي الهاتف بكاميرة رئيسية بدقة 13 ميحا بيكسل والتي تدعم تسجيل فيديو بدقة 1080 بيكسل عند 60 إطار لكل ثانية، كما يأتي بمستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، وتضم الكاميرة الأمامية مستشعر بدقة 5 ميجا بيكسل في نتوء القطرة.

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