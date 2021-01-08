تكنولوجيا: JBuds Frames الجديدة من JLab ستحول نظاراتك إلى سماعات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - يبدو أن شركة JLab تتبع نهجا جديدًا مع JBuds Frames الجديدة والتي هي عبارة عن وحدتين من المكبرات الصوتية اللاسلكية يمكن تثبيتها على إطارات النظارات العادية أو الشمسية بكل سهولة. وتقدم الشركة أحجام مختلفة منها لدعم مجموعة متنوعة من أحجام النظارات.

تزن كل سماعة 11.7 جرام، وتحتوي على مشغلات 16.2 ملم ومعيار IPX4 لمقاومة الماء. وتدعي JLab أنها يمكن أن تعمل لمدة تصل إلى ثماني ساعات بعد الشحنة الواحدة، كما انه يمكن استخدام سماعة واحد فقط في كل مرة للحفاظ على عمر البطارية.

تتضمن JBuds Frames أزرار تسمح لك بتغيير مستوى الصوت والتبديل بين إعدادات Signature و Bass boost EQ وقبول المكالمات أو رفضها.

من المفترض أن تكون JBuds Frames متاحة في أوائل الربيع، وتخطط الشركة لبيعها مقابل 50 دولار.

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