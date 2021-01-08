تكنولوجيا: شاومي تعلن رسميًا عن هاتف Redmi Note 9T 5G

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد أصبح هاتف Redmi Note 9T 5G من شاومي رسميًا الآن، وهو النسخة العالمية من إصدار Redmi Note 9 5G الصيني مع بعض الاختلافات الصغيرة.

فيحتوي Redmi Note 9T 5G على شاشة IPS LCD بحجم 6.53 بوصة ودقة 1080 بكسل تبلغ نسبة سطوعها 450 nits مع معدل تحديث 60 هرتز، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل مع فتحة عدسة f/2.25.

هناك إعداد كاميرا ثلاثي من الخلف، والذي يضم مستشعر Quad-Bayer رئيسي بدقة 48 ميجابكسل. وعلى عكس Redmi Note 9 5G، يفتقر Redmi Note 9T 5G إلى الكاميرا واسعة الزاوية، وبدلاً من ذلك يحتوي على مستشعرين بدقة 2 ميجابكسل؛ أحدهما للعمق والآخر للقطات الماكرو.

يتم تشغيل Redmi Note 9T 5G بواسطة معالج MediaTek Dimensity 800U بتقنية تصنيع 7 نانومتر مع ذاكرة عشوائية بسعة 6 جيجابايت وذاكرة داخلية بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت. ومثل الإصدار الصيني، يأتي Redmi Note 9T 5G مقاوم للماء ويوفر مكبرات صوت مزدوجة.

وأهم ما يميز الهاتف الذكي هي سعة البطارية، فتأتي بطارية الهاتف بسعة 5000 مللي أمبير مع شحن سريع بقوة 18 واط.

يأتي هاتف Redmi Note 9T 5G بلونين؛ الأسود والبنفسجي، ويمكن الحصول عليه بسعر 199 يورو لإصدار 4/64 جيجابايت، أو بسعر 249 يورو لإصدار 4/128 جيجابايت.

المصدر

اعلان





