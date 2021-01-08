تكنولوجيا: LG تقدم نظام webOS 6.0 الجديد لتلفازاتها الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بعد سبع سنوات من تقديم webOS كمنصة لمجموعة تلفزيوناتها الذكية، تقدم شركة LG إصدار 6.0 الجديد من هذا النظام بمظهر جديد وميزات حديثة مناسبة لأجهزة التلفاز ذات دقة 4K و8K لهذا العام.

ولقد وصف Park Hyoung-sei، رئيس LG Home Entertainment، هذا التحديث الجديد بكونه “أهم تحديث منذ أن تم طرح webOS لأول مرة في عام 2014.”

ويضم النظام الجديد أحدث إصدار من ThinQ AI والذي يساعد في التحكم في الأوامر الصوتية سواء كنت تستخدم مساعد Google أو Amazon Alexa. وبالنسبة للتحكم التقليدي، يعد إصدار هذا العام من Magic Remote بميزة NFC لأول مرة، والتي تسمح للمستخدمين بمشاركة المحتوى من الهاتف إلى التلفاز (والعكس) بكل بساطة.

كما يحتوي النظام الجديد أيضًا على ميزة Magic Explorer، والتي يمكنها محتويات حول الممثلين والمواقع والعناصر ذات الأهمية.

ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان هذا التحديث سيمتد إلى أجهزة التلفزيون القديمة من LG أم لا.

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