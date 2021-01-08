تكنولوجيا: سامسونج تعقد مؤتمر في 12 يناير للكشف عن شريحة Exynos 2100

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قررت شركة سامسونج عقد مؤتمر قبل يومين من الكشف عن مجموعة Galaxy S21 يسمي Exynos On، وهو مخصص فقط لشريحة Exynos. وتعتبر هذه المرة الأولى التي تقوم فيها شركة سامسونج بعقد مؤتمر مخصص للشريحة فقط، وهذا يدل على أهمية شريحة Exynos 2100.

ويبدو أن سامسونج تحاول التغلب على كوالكوم هذا العام، و أن النتائج القياسية الأولية للشريحة تشير إلى أداء متميز.

وبصرف النظر عن البنية الجديدة التي تتكون من ARM X1 Prime بتردد 2.91 جيجاهرتز و 4x Cortex-A78 بتردد 2.81 جيجاهرتز و4x Cortex-A55 بتردد 2.21 جيجاهرتز، نتوقع أيضًا بعض التحسينات الداخلية والميزات الإضافية.

أما بالنسبة للحدث نفسه، فسوف يقام في تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت كوريا في 12 يناير. وسيتم بثه على قناة YouTube الرسمية الخاصة بسامسونج.

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