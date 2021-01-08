بدأت مع بداية العام.. كيف تحصل على ضعف الباقة عند الاشتراك في فاتورة WE بالعام الجديد؟

الشارقة - اميمة ياسر - تسعى الشركة المصرية للاتصالات إلى تقديم خدمة متميزة ومرضية للعملاء المستخدمين لشبكات WE سواء كان التليفون الأرضي أو فاتورة الموبايل أو شبكات الإنترنت.

وحرصت في بداية العام الجديد على توفير عدد من العروض المختلفة والتي تستمر على مدار عام 2021 إذا تم الاشتراك بها خلال شهر يناير الجاري.

واستعرض موقع «الوطن»، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، تفاصيل عروض فاتورة الموبايل لعام 2021، وفق الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات، كالتالي:

باقات إنديجو WE 2021

توفر باقات إنديجو اشتراك مجاني أو ضعف الباقة أو كوبونات شراء من WE Bonus يوميا عند الاشتراك أو الدفع في فاتورة باقات Indigo طول شهر يناير لمدة عام، والتفاصيل كالتالي:

تفاصيل عرض Indigo

- يحصل العملاء الجدد على اشتراك مجاني أو ضعف الباقة أو كوبونات شراء من WE Bonus عند شراء خط جديد على باقات Indigo خلال شهر يناير.

- يحصل العملاء الحاليين على اشتراك مجاني أو ضعف الباقة أو كوبونات شراء من WE Bonus عند دفع فاتورة باقات Indigo الخاصة بهم خلال شهر يناير.

- يستطيع العميل الاستفادة من عرض واحد فقط و مرة واحده فقط فى خلال فترة العرض، سيخسر العميل العرض إذا قام بتغيير الباقة المشترك عليها، والعرض ساري حتى نهاية يناير 2021.

باقات إنديجو WE 2021

توفر باقات إنديجو اشتراك مجاني أو ضعف الباقة أو كوبونات شراء من WE Bonus يوميا عند الاشتراك أو الدفع في فاتورة باقات Indigo طول شهر يناير لمدة عام.

تفاصيل عرض الفاتورة

- يحصل العملاء الجدد على اشتراك مجاني أو ضعف الباقة أو كوبونات شراء من WE Bonus عند شراء خط جديد على باقاتIndigo خلال شهر يناير.

- يحصل العملاء الحاليين على اشتراك مجاني أو ضعف الباقة أو كوبونات شراء من WE Bonus عند دفع فاتورة باقات Indigo الخاصة بهم خلال شهر يناير.

- يستطيع العميل الاستفادة من عرض واحد فقط و مرة واحده فقط فى خلال فترة العرض، سيخسر العميل العرض إذا قام بتغيير الباقة المشترك عليها، العرض ساري حتى نهاية يناير 2021.