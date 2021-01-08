شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Signal يشهد زيادة كبيرة بعدد الإشتراكات بسبب تغريدة إيلون ماسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تطبيق المراسلة المشفرة Signal إنه يشهد عددًا كبيرًا من المستخدمين الجدد الذين يشتركون في النظام الأساسي، لدرجة أن الشركة تشهد تأخيرات في عمليات التحقق من أرقام الهواتف للحسابات الجديدة عبر العديد من مزودي خدمات المحمول.

ووفقا لموقع The Verge إن اثنين قد يقع عليهما المسؤولية عن العدد الكبير من المستخدمين الجدد المهتمين بتجربة المنصة وهما مؤسس تسلا إيلون ماسك، ومنافس سيجنال WhatsApp.

وكان ماسك ، الذي أصبح الآن أغنى شخص في العالم بعد أن تجاوز الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس في صافي الثروة، قد انتقد فيسبوك المالك لتطبيق التراسل "واتس آب" في تغريده له بشكل غير مباشر في إشارة لأحداث الكابيتول، حيث كانت التغريدة عبارة عن صورة لسلسلة من أحجار الدومينو الأكبر حجماً.

َواقترح ماسك، الذي كان أكثر صراحة في انتقاده لفيسبوك في السنوات الأخيرة، على متابعيه البالغ عددهم 41.5 مليون، بتنزيل تطبيق Signal، وذلك في إشارة إلى الاستغناء عن منتجات فيسبوك "واتس آب" دون الإشارة لهم بشكل مباشر.