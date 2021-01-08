شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير : هيونداي تجري محادثات مع آبل لتطوير سيارات ذاتية القيادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية يوم الجمعة، إنها تجري محادثات مبكرة مع شركة آبل بعد أن قالت إذاعة محلية إن الشركتين تناقشان شراء سيارة كهربائية وبطارية، ما أدى إلى ارتفاع أسهم هيونداي بنسبة 25% وفقا لتقرير نشرته وكالة رويترز.

ويأتي التقرير بعد أسابيع من إعلان رويترز أن شركة آبل تمضي قدمًا في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة وكانت تهدف إلى إنتاج سيارة ركاب يمكن أن تتضمن تقنية بطاريات خاصة بها في وقت مبكر من عام 2024.

في وقت سابق يوم الجمعة ، قالت قناة Korea Economic Daily TV إن الشركة المصنعة لأجهزة iPhone و Hyundai تجريان مناقشات لتطوير سيارات كهربائية ذاتية القيادة بحلول عام 2027 وتطوير بطاريات في المصانع الأمريكية التي تديرها شركة هيونداي أو شركة Kia Motors Corp التابعة لها. ولم تذكر المذيع مصادر لتقريرها.

وقالت هيونداي في بيان: "آبل وهيونداي تجريان مناقشات، ولكن بما أنها مرحلة مبكرة، لم يتم تقرير أي شيء". ولم يذكر البيان ما الذي كانت تدور حوله المحادثات وحذف إشارة في بيان سابق إلى أن Apple تجري مناقشات مع شركات صناعة السيارات العالمية الأخرى وكذلك Hyundai.

في ملف تنظيمي صدر لاحقًا ، لم تذكر شركة صناعة السيارات شركة Apple ، قائلة إنها "تتلقى طلبات للتعاون في التطوير المشترك للسيارات الكهربائية المستقلة من شركات مختلفة"، دون تحديد أي منها.

وامتنعت شركة آبل عن التعليق.