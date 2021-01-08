بمعالج متطور … acer تطرح لابتوب Chromebook Spin 514

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 يناير 2021 06:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

بدأت العديد من شركات المحمول بإطلاق حواسيبها الجديدة لعام 2021 ويعد Chromebook Spin 514 أحد الإصدارات الجديدة الأولى من شركة أيسر، وبحسب تقرير ”androidauthority“، أطلق مصنع الحواسيب التايواني منتجه الأحدث Chromebook Spin 514 الذي يعمل بنظام التشغيل Chrome OS، بمعالج AMD (أي إم دي) من سلسلة رايزن موبيل، وسيأتي في إصدارات مع معالجي Ryzen 7 3700C و Ryzen 5 3500C، ويحتوي على مسرع رسومات مدمج من نوع Radeon Vega Mobile، وذاكرة عشوائية تصل إلى 16 جيجابايت، وتخزين بسعة 256 جيجابايت.

ويتمتع Chromebook الجديد بتصميم قوي، فقاعدته مصنوعة من الألومنيوم المؤكسد، وشاشته محمية من التلف بواسطة زجاج كورنينغ غوريلا المتين.

وتدعم الشاشة المصنوعة بتقنية IPS تقنية التحكم باللمس، وحجمها 14 بوصة، وتبلغ دقتها 1920 × 1080 بكسل (Full HD)، كما يمكن تدوير غطاء الشاشة 360 درجة، لتحقيق أوضاع تشغيل مختلف، واختياريا، سيحصل العملاء على لوحة مفاتيح بإضاءة خلفية.

ويتضمن جهاز أيسر الجديد منفذي USB ومنفذ HDMI، وفتحة لبطاقة microSD، بالإضافة إلى دعمه لشبكات الواي فاي والبلوتوث، ويصل عمر البطارية المعلن عند إعادة الشحن إلى 10 ساعات.

ومن المقرر أن يتم طرح Chromebook Spin 514 للبيع في فبراير المقبل بسعر تقديري يبلغ 480 دولارًا.