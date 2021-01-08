رصد خلل تقني في ساعات أبل الذكية

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 يناير 2021 06:04 مساءً - منذ ساعة واحدة

رصدت مجلة ألمانية مشكلة بدأت تواجه بعض الطرازات من ساعات أبل الذكية Watch Series 6 وWatch SE، لإعطائها قراءات ارتفاعات غير صحيحة في ظروف الطقس غير العادية.

وكما لاحظت iphone-ticker. de، يبدو أن هناك مشكلة في كلا الطرازين المتعلقين بقياس الارتفاع، وفقا للنتائج، قد تعرض Watch Series 6 وWatch SE قراءات غير صحيحة للارتفاع في ظروف الطقس غير العادية بهامش كبير، بعد أن واجه عدد كبير من عملائهما في ألمانيا تلك المشكلة.

وأبلغ المستخدمون أن مستوى الارتفاع المسجل لدى الساعات الذكية، كان 200 إلى 300 متر فوق المعدل الطبيعي، هذا في الوقت الذي عمل فيه الطرازان على تسجيل الارتفاع بشكل مثالي في الماضي.

في غضون ذلك، ألقى منتدى الدعم الألماني لأبل، باللائمة على فترة انخفض فيها ضغط الهواء ما تسبب في تسجيل قراءات غير صحيحة.

ونظرا لأن أبل لا تسمح للمستخدمين بإعادة معايرة مقياس الارتفاع يدويا، فليس من الواضح المدة التي ستستغرقها Apple Watch لإعادة معايرة نفسها تلقائيا.

وفقا لعملاق التقنية الأمريكي، يقوم مقياس الارتفاع المدمج في الساعة الذكية بمراجعة المعلومات من شبكات نظام تحديد المواقع العالمي GPS وشبكات Wi-Fi القريبة لاكتشاف التغيرات الأكثر دقة والدقيقة في مستوى الارتفاع.

كانت أبل قد طرحت Watch Series 6 وWatch SE ذات الأسعار المعقولة في ايلول من العام الماضي، وذلك بحسب “ارم نيوز”.