شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بتكوين تحقق رقما قياسيا جديدا وتصل إلى 41 ألف و530 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزت بتكوين ما يزيد عن خمسة بالمئة اليوم الجمعة إلى مستوى قياسى جديد عند 41530 دولارا، لتعوض خسائر تكبدتها قبل ساعات بمستوى 5%.

وكانت قيمة هذه العملة الافتراضية قد تراجعت من 40 ألف دولار، مستواها أمس الخميس، إلى 36.6 ألف دولار صباح الجمعة، قبل معاودة الصعود إلى سقف غير مسبوق في تاريخها بحدود 41 ألف دولار.

وارتفعت "بتكوين" بنسبة 700% منذ انخفاض سجلته في شهر مارس الماضي قبل أن تحقق قيمتها تطورا تاريخيا، يوم 2 يناير الجارى، لتصل إلى مستوى 30 ألف دولار، فيما لم تكن تتجاوز 20 ألف دولار في منتصف شهر ديسمبر الماضي.

وكان التراجع المسجل صباح اليوم متوقعا حيث نبه الخبراء إلى أن قيمة عملة "بتكوين" ستشهد تعديلا تلقائيا في الأسواق بعد وصولها أمس الخميس إلى مستوى الـ 40 ألف دولار.

كما ارتفعت عملة الإيثريوم المشفرة المنافسة ثلاثة بالمئة قبل أن تهوى ما يزيد عن عشرة بالمئة، فيما حذر بعض المتعاملون في السوق من حركة تصحيح بعد الوصول إلى مستوى 40 ألفا، لكن بتكوين تتأهب لتسجيل مكاسب للجلسة الحادية عشرة في الجلسات الاثنتي عشرة الماضية.

وعزز تنامي الطلب من المؤسسات والشركات وفي الآونة الأخيرة المستثمرين الأفراد ارتفاع بتكوين، إذ ينجذبون إلى احتمالات تحقيق مكسب سريع في عالم يشهد انخفاضا شديدا للعوائد وأسعار فائدة سلبية، وكتب خبراء اقتصاديون لدى جيه.بي مورجان في الخامس من يناير أن العملة الرقمية تبرز كمنافس للذهب، وقد يجري تداولها عند مستويات مرتفعة تصل إلى 146 ألف دولار إذا رسخت وضعها كأصل استثماري آمن.

وزاد الاهتمام بأكبر عملة مشفرة في العالم في العام الماضي، إذ ينظر المستثمرون إلى بتكوين على أنها وسيلة تحوط في مواجهة التضخم وبديل لانخفاض قيمة الدولار.