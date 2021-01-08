شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أسهم سامسونج تقفز بفضل توقعات متفائلة لصناعة المعالجات.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قفزت أسهم شركة سامسونج إلكترونيكس اليوم الجمعة، بعد أن قالت الشركة إن أرباحها التشغيلية في الربع الأخير من العام الماضي ارتفعت على الأرجح 26 % إذ غذى العمل عن بعد ومشاهدة التلفزيون المدفوعان بجائحة فيروس كورونا مبيعات الرقائق وشاشات العرض.

وقال محللون إن أسهم سامسونج صعدت بما يصل إلى 8.6 % في تداولات ما بعد الظهيرة إلى مستوى قياسي مرتفع، مقارنة مع زيادة 3.9 % في السوق الأوسع نطاقا بسبب انتعاش جاء مبكرا عن المتوقع في أسعار رقائق الذاكرة.

وارتفعت أسهم سامسونج نحو 67 % منذ سبتمبر، بدعم من نقص عالمي في الشرائح أجبر الشركات على المسارعة لتأمين قدرات إنتاج من مصنعي الرقائق بعقود أو المصانع.

ويتماشى التقدير البالغ تسعة تريليونات وون (8.24 مليار دولار) الذي قدمه عملاق التكنولوجيا الكوري الجنوبي لأرباح الفصل المنتهي في ديسمبر مع 9.1 تريليون وون توقعها محللون من رفينيتيف سمارت ايستمت على الرغم من ضعف مبيعات الهواتف الذكية وتكاليف التسويق وارتفاع الوون مقابل الدولار الأمريكي.

وجرى خفض توقعات المحللين من 9.5 تريليون وون في وقت سابق من الأسبوع.

كما قالت سامسونج، أكبر مورد لرقائق الذاكرة ومصنع للهواتف الذكية في العالم، إن الإيرادات سترتفع على الأرجح 1.9% إلى 61 تريليون وون.

وتقدم الشركة تقديرات فحسب للإيرادات والأرباح التشغيلية الفصلية في بيانها الأولي للأرباح. ومن المقرر صدور التفاصيل الكاملة للأرباح الأرباح في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ويتوقع المحللون أن تعلن سامسونج عن قفزة في شحنات رقائق الذاكرة في الفصل المنتهي في ديسمبر كانون الأول مقارنة مع الربع السابق، مما يبدد أثر انخفاض الأسعار.

ويقول محللون إن تلك الأسعار انتعشت على الأرجح في الربع الحالي، إذ يعود عملاء مراكز الاتصالات لشراء الرقائق وكذلك يعود الطلب من الهواتف الذكية للجيل الخامس وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وصناعة الرسومات والسيارات.

على الجانب الآخر، قالت كاونتربوينت للأبحاث إن سامسونج سجلت على الأرجح انخفاضا 17.5 % بحسب تقديرها في شحنات الهواتف الذكية في الربع المنتهي في ديسمبر مقانة مع الربع السابق، بسبب أساس مرتفع ناجم عن مبيعات نشطة في الربع المنتهي في سبتمبر والمنافسة من هاتف أبل الجديد آيفون12.