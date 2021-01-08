شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تعلق الرسوم الجمركية الفرنسية على ضريبة الخدمات الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الولايات المتحدة إنها ستوقف فرض الرسوم الجمركية على مستحضرات التجميل وحقائب اليد الفرنسية وغيرها من الواردات، رداً على ضريبة الخدمات الرقمية التي تقول واشنطن إنها ستضر بشركات التكنولوجيا الأمريكية، بينما تحقق في ضرائب مماثلة في أماكن أخرى.

وبحسب موقع gadgetsnow الأمريكى، قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR) إن الرسوم الجمركية بنسبة 25٪ على واردات السلع الفرنسية ، والتي تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار دولار سنويًا والتي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ يوم الأربعاء، سيتم تعليقها إلى أجل غير مسمى.

وكانت واشنطن قد أعلنت عن الرسوم الجمركية في يوليو بعد أن أظهر تحقيق أمريكي أن ضريبة الخدمات الرقمية الفرنسية (DST) خصصت بشكل غير عادل شركات أمريكية مثل Google و Facebook و Apple و Amazon.

وتنظر فرنسا ودول أخرى إلى ضرائب الخدمات الرقمية باعتبارها وسيلة لزيادة الإيرادات من العمليات المحلية لشركات التكنولوجيا الكبرى التي يقولون إنها تحقق أرباحًا هائلة من الأسواق المحلية مع تقديم مساهمات محدودة فقط للخزائن العامة، فيما قال مكتب الممثل الأمريكي إن تعليق العمل ضد فرنسا سيسمح لواشنطن بمتابعة رد منسق في 10 تحقيقات في ضرائب مماثلة في الهند وإيطاليا وبريطانيا ودول أخرى، ولم يذكر إطارا زمنيا لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

فيما رحب القادة الأوروبيون والمجموعات الصناعية بالأنباء ، قائلين إنها ستتيح مزيدًا من الوقت للمحادثات حول حل ضريبي عالمي لتؤتي ثمارها، وقالت الوكالة في بيان إن "الممثل التجاري الأمريكي قرر تعليق الرسوم الجمركية في ضوء التحقيق الجاري بشأن رسوم DST مماثلة تم تبنيها أو قيد النظر في عشر ولايات قضائية أخرى" ، مضيفة أنها لم تحدد بعد الإجراءات التجارية المحتملة في الحالات الأخرى.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن التعريفات لن تكون "مشروعة" بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية بأي حال وضاعف دعوته لحل عالمي، وقال "الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا ... ستجعل الخاسرين فقط خاصة خلال وقت الأزمة هذا"، فيما أكد المفوض التجاري في الاتحاد الأوروبي ، فالديس دومبروفسكيس ، على رغبة بروكسل في العمل على حل عالمي لفرض ضرائب عادلة على القطاع.

وقال إن "الاتحاد الأوروبي على استعداد لاستكشاف جميع الخيارات إذا طبقت الولايات المتحدة من جانب واحد هذه الإجراءات التجارية"، كما قال تحالف صناعات الخدمات إن الإرجاء يمنح الرئيس المنتخب جو بايدن ومرشحته كقيصر تجاري كاثرين تاي الوقت للعمل مع فرنسا ودول أخرى لإيجاد حل متعدد الأطراف.

كما حثت كريستين بليس، رئيسة CSI ، فرنسا والدول الأخرى المذكورة في تحقيق مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR) على تعليق فرض DST ومواصلة العمل نحو حل، واتفقت قرابة 140 دولة منخرطة في المحادثات في أكتوبر تشرين الأول على مواصلة التفاوض حتى منتصف 2021 بعد تعثر المناقشات حيث أصبحت واشنطن مترددة في التوقيع على اتفاق دولي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال مكتب USTR يوم الأربعاء إنه وجد أن ضرائب الخدمات الرقمية التي اعتمدتها الهند وإيطاليا وتركيا تميز أيضًا ضد الشركات الأمريكية وتتعارض مع مبادئ الضرائب الدولية ، لكنها أحجمت عن الإعلان عن أي إجراءات جمركية محددة.