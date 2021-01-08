شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقنى يابانى يحول بلاى ستيشن 4 إلى جهاز محمول على شكل حقيبة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما تمتلك لعبة البلاى ستيشن هوس كبير من جانب الملايين حول العالم ممن يتعلقوا بممارسة الألعاب عليها، الأمر الذى دفع تقنى يابانى لمفاجأة محبى عشاق تلك اللعبة بالعمل على بلاى ستيشن محمول بالمنزل على صورة حقيبة بإلإمكان حمله باليد، أثناء السير.



بلاى ستيشن

حيث بات من الممكن عن طريق تلك الخطوة أن يحمله أى شخص أثناء السفر أو اللعب مع صديق بصورة أسهل من المعتاد عن طريق محاولات الحفاظ عليه، حيث لن يتعدى الأمر سوى حقيبة شأنها شأى أية حقائب بالإمكان حملها.

موقع unilad بدوره نشر تقرير حول حكاية التقنى الياباني الذى يقوم بعمل جهاز PlayStation 4 محمول ويقول أنه يملك خطط لفعل الشيء نفسه مع جهاز PlayStation 5.

ومن خلال حساب باسم DX Terraria على تويتر أعلن التقنى اليابانى عن نجاحه في مسعاه بعدما أظهر خلال الفيديو براعته فى عمل بلاى ستيشن محمول، حيث استغرق الأمر منه 10 أشهر من العمل عليه، ليصل فى النهاية للصورة المطلوبة خلال الفيديو، كما أضاف التقرير أن حجم الحقيبة الفضية تصل إلى 6.4 كجم، ويتم التشغيل منها".

كما أكد التقنى اليابانى أنه بصدد العمل بلاى ستيشن 5 محمول خلال الفترة المقبلة بعد نجاح فكرته الأخيرة فى تحويل جهاز بلاى ستيشن 4 إلأى حهاز متنقل محمول.



بلايستين 4 يتحول إلى جهاز محمول



حقيبة جهاز البلايستيشن بعد التعديل