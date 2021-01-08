شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تراجع عملة بتكوين 5% بعد تجاوزها 40 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت عملة البيتكوين بأكثر من 5% اليوم الجمعة، بعد يوم من تجاوزها 40 ألف دولار لأول مرة.

وانخفضت العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم إلى 36618.36 دولارًا في بورصة Bitstamp ، بعد أن وصلت إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 40402.46 دولار في الجلسة السابقة وفقا لوكالة رويترز.

وغرقت العملة المشفرة المنافسة الإيثريوم بأكثر من 10% إلى ما يصل إلى 1064.89 دولارًا.

وارتفع البيتكوين بأكثر من 700% منذ أدنى مستوى في مارس. لقد تجاوزت 30 ألف دولار لأول مرة في 2 يناير ، بعد تجاوزها 20 ألف دولار في 16 ديسمبر، وحذر المشاركون في السوق من حدوث تصحيح بعد الوصول إلى 40 ألف دولار.

وأدى الطلب المتزايد من المستثمرين المؤسسيين والشركات، ومؤخراً الأفراد إلى زيادة ارتفاع عملة البيتكوين، التي جذبتها احتمالية تحقيق مكاسب سريعة في عالم من العوائد المنخفضة للغاية وأسعار الفائدة السلبية.

وكتب المحللون الاستراتيجيون في JPMorgan في 5 يناير أن العملة الرقمية برزت كمنافس للذهب ويمكن أن تتداول عند ارتفاع يصل إلى 146000 دولار إذا أصبحت أصولًا آمنة.