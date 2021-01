أمازون تعرض مسلسلات وأفلام عبر منصتها للفيديو

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 8 يناير 2021 10:16 صباحاً - منذ 48 دقيقة

يحتوي Amazon Prime Video على مجموعة من المسلسلات المذهلة، فيما يلي قائمة بأصول أمازون الأصلية المفضلة التي تستحق المشاركة والمتوفرة على منصة البث اعتبارًا من كانون الثاني 2021.

جميع العروض الموجودة في هذه القائمة هي من أصول أمازون مثل نتفليكس – من فيلم شفاف الحائز على جائزة Emmy و The Marvelous Mrs.Masel إلى أحدث العروض التجارية مثل The Expanse و Utopia.

ووفقا لموقع “ديجيتال تريند”، يتم إنتاج هذه العروض داخليًا بواسطة Amazon Studios ولا يمكن العثور عليها بمنصة أخرى، وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، كانت أمازون تعمل على زيادة الإنتاج، لذلك هناك الكثير للاختيار من بينها هذه الأيام.

وفيلم The Wilds يشبه Lord of the Flies للجيل Z، فهو يتبع مجموعة من الفتيات المراهقات اللواتي يجب عليهن القتال من أجل البقاء بعد تحطم طائرة كانوا على متنها في جزيرة مهجورة، وتتعلم الفتيات المزيد عن بعضهن البعض ويخلقن روابط من خلال الصدمات التي تعرضن لها والأسرار التي يحملنها، ولكن هناك قاسمًا مشتركًا واحدًا يربطهم قبل كل شيء: إنهم ليسوا على هذه الجزيرة بالصدفة، وذلك بحسب “اليوم السابع”.