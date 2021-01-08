شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل تقبل خفض راتبك مقابل استمرارك فى العمل عن بعد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة استقصائية جديدة شملت 1000 موظف في المملكة المتحدة إلى أن الغالبية العظمى ستكون على استعداد لقبول خفض الأجور إذا كان ذلك يعني أنه يمكنهم العمل من المنزل طوال الوقت.

وتشير النتائج، التي تم جمعها بواسطة OnePoll و Citrix ، إلى أن جائحة الفيروس التاجي كان لها تأثير كبير على المواقف في مكان العمل.

ووجد البحث أن 75% من العاملين في المكاتب البريطانية سيقبلون أو يقبلون خفض الأجور مقابل القيام بدور عن بعد بالكامل وفقا لموقع techradar.

وفي المتوسط​​، قال المستجيبون إنهم مستعدون لقبول تخفيض رواتب بنسبة14% مقابل فرصة العمل عن بُعد، وهو ما يزيد قليلاً عن 4000 جنيه إسترليني سنويًا بناءً على متوسط ​​الراتب في المملكة المتحدة.

وبالنظر إلى نتائج الاستطلاع بمزيد من التفصيل، يبدو أن أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و 54 عامًا كانوا مستعدين لتقديم أكبر تضحية بالراتب، في حين أن الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا كانوا الأقل استعدادًا، حيث صرح 36 % من هذه الفئة العمرية أنهم لن يقبلوا أي تخفيض في الأجور مقابل فرصة العمل عن بُعد.

وعلق دارين فيلدز، نائب الرئيس الإقليمي للمملكة المتحدة وأيرلندا في Citrix قائلا: "نحن الآن في عالم رأى فيه الموظفون الإمكانات التي يوفرها العمل عن بُعد لتحسين التوازن بين العمل والحياة - لدرجة أنهم على استعداد للتخلي عن جزء كبير من رواتبهم لتحقيق ذلك على أساس دائم".

وأضاف "تتيح لنا التكنولوجيا التحكم في حياتنا العملية بطريقة لم نكن قادرين عليها من قبل، لحسن الحظ، لم يعد أولئك الذين يرغبون في قضاء المزيد من الوقت في العمل عن بُعد مثقلين بالثقافات والوصمات التي عفا عليها الزمن."

وعندما بدأ جائحة الفيروس التاجي في الانتشار في جميع أنحاء العالم في عام 2020، كان على الشركات اتخاذ ترتيبات سريعة للحفاظ على سلامة الموظفين مع الاستمرار في استمرار العمليات، في معظم الحالات، كان هذا يعني استرخاء العمل من قواعد المنزل ، باستخدام أدوات مؤتمرات الفيديو والحلول الرقمية الأخرى للتعويض عن التفاعلات الشخصية المفقودة.